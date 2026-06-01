Los estudiantes valencianos quieren ser médicos, enfermeros, maestros y psicólogos...como hace 10 años

Antes de que se asomaran profesiones como las de influencer, los roles de género encasillaban a los niños como aspirantes a futbolistas, bomberos o policías y a las niñas les reservaban oficios más acordes al estigma de protectoras y cuidadoras. Llega un momento en el que la pregunta "¿qué quieres ser de mayor?" deja de ser una gracieta recurrente de abuelos y vecinos para marear al niño y se convierte en una decisión que hay que registrar negro sobre blanco. Los estudiantes, que ahora están en capilla para realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), deberán rellenar un formulario de solicitudes en el que se apuntan las preferencias del grado que se quiere cursar, en primera opción, y la universidad en la que se quiere estudiar. Luego, el resultado dependerá de cruzar peticiones y plazas disponibles y en función de la oferta y la demanda se establecen notas de corte. Que acaban decidiendo por uno.

La revisión de esas solicitudes en primera opción en el curso a punto de acabar, el 2025/2026 (el último del que hay datos), revela que los jóvenes valencianos optan mayoritariamente por grados de perfil social: sanitario y educativo. Unas preferencias que apenas han cambiado si se comparan con las del curso 2016/2017. Medicina, Enfermería, Psicología y Maestro de Primaria, son, por se orden, los grados más demandados en la actualidad. Medicina, Maestro de Primaria, Enfermería, Maestro de Infantil y Psicología, eran los estudios más populares hace diez años.

El título con más preinscripciones el año pasado fue Medicina (6.196), seguido de Enfermería (3.496 solicitudes) y Psicología (2.128). En cuarto lugar se sitúa Maestro de Primaria (2.089), mientras que Maestro de Educación Infantil ocupa la séptima plaza con 1.199 peticiones de matrícula, por delante de Odontología (1.170) y Fisioterapia, los novenos estudios más demandados. En ese top ten de preferencias, se cuelan el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (1.671 solicitudes), Derecho (1.523) y el grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), que fue requerido por 738 estudiantes.

Listado de los grados más demandados en 2025/2026 en comparación con las inscripciones de estas mismas titulaciones hace diez años (curso 2016/2017).

Solo en ADE ganan los hombres

En realidad, las preferencias tienen género femenino porque en nueve de los diez grados que conforman el top ten de preferencias universitarias hay una abrumadora mayoría de mujeres. La nota discordante es ADE, que cierra esa lista reducida, y que fue la elección de 447 hombres y 291 mujeres. En el grado de Maestro en Educación Infantil, se registraron 1.199 solicitudes. Fue la elección de 88 estudiantes masculinos y 1.111, mujeres. Por si quedan dudas de los roles de género. Sobre la prevalencia femenina en estos estudios, hay que recordar también que las mujeres son mayoría entre la comunidad de estudiantes universitarios.

La Universitat Politècnica de València (UPV) es la que cuenta con más grados en los que, excepcionalmente, hay mayoría masculina, normalmente en ingenierías. Por ejemplo, Ingeniería Mecánica (429 hombres frente a 72 mujeres); Ingeniería Aeronáutica (366 frente a 99), Ingeniería Informática (278 a 56) o Ingeniería Aeroespacial (278 a 114).

El top ten de preferencias ha sido elaborado por este diario a partir de revisar todas las solicitudes de alumnos que aspiraban a matricularse en alguna de las cinco universidades públicas valencianas, según los datos que constan en los informes de la Dirección General de Universidades. Solamente de esta forma se puede elaborar una comparativa con las estadísticas de hace diez años, cuando se ofrecían cifras globales de solicitudes en primera opción (y otros parámetros) una vez computados los datos de la Universitat de València (UV), la Universidad de Alicante, la Universitat Politècnica de València (UPV), la Jaume I de Castelló (UJI) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elx.

Si se repasa el top diez de primera opción de estudio de quienes superaron hace diez años las pruebas de acceso a la universidad se comprueba, de entrada, que son las mismas preferencias, con pocas novedades y, eso sí, volúmenes de estudiantes más reducidos. Medicina contó entonces con 3.301 demandantes. A continuación se situaron Maestro de Primaria (1.816), Enfermería (1.676), Maestro de Infantil (1.545) y Psiología (1.542). ADE ocupaba entonces la sexta plaza, con 1.279 preinscripciones, casi el doble que ahora.

La UV, la favorita sin discusión

Si se revisan los datos desglosados por centros universitarios y titulaciones, se observa que la Universitat de València (UV) es la que más estudios coloca como destino favorito para cursar el grado. Porque los estudiantes han de expresar su preferencia sobre qué quieren estudiar y dónde. Cinco facultades de la UV-Estudi General copan los cinco primeros puestos de la clasificación de destinos preferidos en los que cursar los estudios mas demandados. Estudiar Medicina en la UV concentra 3.483 peticiones. Con mucha diferencia, la opción/facultad más apetecible. En segundo lugar, figura la titulación de Enfermería en la propia UV, con 1.636 peticiones.

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La universidad que ahora dirige Juan luis Gandía copa el podio. Porque el grado de Psicología en la Universitat de València, es la tercera opción con más adeptos. No hay que salir de la UV para encontrar la cuarta preferencia (Odontología, con 1.170 peticiones) y la quinta, Maestro de Primaria, con 1.099. En ese particular listado de los diez primeros también logra colar sus estudios de Derecho, demandados por 866 alumnos en la preinscripción del actual curso.