Tribunales
La jueza de la dana suspende la declaración de un agente de la CHJ por "falta de seguridad" tras una concentración de personas que relacionan la dana con ritos satánicos y geoingeniería
La magistrada dicta dos autos en los que rechaza citar al vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y acepta diligencias solicitadas por el investigado, Emilio Argüeso
La jueza de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra una providencia en la que suspende la declaración testifical prevista para hoy, un agente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, “al no constar la adopción de medidas de seguridad que permitan el normal desarrollo de la función jurisdiccional”. Una decisión que la magistrada adoptada después de que en la última declaración se celebrara una concentración a las puertas de la sede judicial, en la Plaza de las Corts Valencianes, mientras se celebraba una testifical, en la que los concentrados usaron un micrófono y dos altavoces. Se trata de los seguidores de dos víctimas de la dana que dudan de la cifra de víctimas o achacan a ritos satánicos o geoingeniería las inundaciones del 29 de octubre de 2024.
La magistrada señala en la providencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia en la Comunitat Valenciana (TSJCV), que en la concentración convocada a las puertas de los Juzgados de Catarroja, "se utilizó un micrófono y dos altavoces durante la práctica de la declaración testifical, con constantes referencias al objeto de la causa de la dana". También refiere la magistrada que los participantes en la concentración procedieron a la "colocación de carteles alusivos al modo en que se debería llevar la instrucción y a mi persona, que incluían descalificaciones que se vertieron, tanto de palabra como a través de los carteles, y con la recomendación de no salir al exterior por parte del personal de seguridad". Por ello ha decidido "acordar la suspensión de la declaración testifical señalada para el día de hoy, al no constar la adopción de medidas de seguridad que permitan el normal desarrollo de la función jurisdiccional en la causa de la dana en la sede del Tribunal de Instancia de Catarroja".
La magistrada también ha dictado dos autos. Uno en el deniega la solicitud de diversas diligencias de investigación formulada por una acusación particular, entre ellas las declaraciones testificales del conseller de Medio Ambiente, un comisario de la Policía Local de Torrent y un responsable de Protección Civil en Torrent. Y otro auto en el que acuerda "a petición de la defensa del ex secretario autonómico investigado, que los ayuntamientos de Utiel y Chiva certifiquen una serie de avisos y comunicaciones remitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias, después de que la propia defensa los concrete de forma detallada". Aunque en el mismo auto deniega en cambio otras diligencias solicitadas por esta parte.
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