Dos manifestaciones marcan el paso de la cuarta semana de la huelga educativa

Los resultados de la encuesta que este fin de semana lanzaron los sindicatos STEPV, CCOO y UGT a la comunidad de docentes fueron claros. De los más de 30.000 que votaron, un 54% respaldaba seguir con el paro pero con movilizaciones puntuales, mientras que el 26 % de las 30.014 respuestas obtenidas apostó por respetar la huelga como hasta ahora. Es decir, un 80 % quería sostener el pulso por la educación pública.

Y, después de un muy tenso domingo de negociación marcado por la subida de tono en el conflicto laboral, estos tres sindicatos, los tres que se mantienen en la convocatoria de la huelga tras el descuelgue de CSIF y que, unidos, conforman la mayoría sindical, han hecho público el calendario de movilizaciones, que respeta ese deseo mayoritario de acciones más puntuales, si bien este primer día de la semana ya se han visto concentraciones y marchas espontáneas en las calles antes de la convocatoria oficial de protestas.

Según la convocatoria difundida por los tres sindicatos, esta semana del 1 al 5 de junio combinará jornadas de gestión interna del movimiento, sobre todo en las asambleas, con acciones en la calle en València, Alicante y Castellón, las tres capitales de provincia, que concentran la mayor parte de la acción reivindicativa.

Calendario de movilizaciones esta semana / Marta Rojo

Martes de manifestación

Después de un lunes en el que ha habido algo de movimiento a las puertas de la Conselleria de Educación, una concentración de monitores de comedores escolares, marcha lenta para colapsar las entradas de la ciudad por la mañana, una manifestación espontánea de docentes en repulsa por la agresión a una profesora por parte de un agente de policía ayer por la tarde, un “funeral” reivindicativo por las EOI y “escraches” al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, llega el martes, día de inicio de las PAU.

Pero, lejos de las universidades, este martes será el principal día de movilización de la semana. En València, se ha convocado una manifestación a las 11.00 horas y recorrerá el trayecto entre Sant Agustí, Guillem de Castro, el paseo de la Petxina, el puente de les Glòries Valencianes, la avenida de Pío XII y la avenida de Campanar, hasta el número 32, sede de la Conselleria. Un recorrido similar al que se realizó la semana pasada.

También el martes habrá movilizaciones en Alicante y Castellón. En Alicante, la convocatoria será a las 12.00 horas en las escaleras del IES Jorge Juan, mientras que en Castellón se ha previsto una acción a las 11.00 horas ante el IES Crémor. Con estas citas simultáneas, los sindicatos buscan extender la protesta a las tres provincias.

Nuevas marchas el jueves

El miércoles 3 de junio volverá a estar dedicado a la gestión de las asambleas y el jueves 4 de junio habrá una nueva jornada de manifestaciones. En València, la protesta comenzará a las 11.00 horas en la plaza del Ayuntamiento y finalizará en la plaza de la Virgen. En Alicante, la manifestación está convocada a las 18.30 horas desde las escaleras del IES Jorge Juan. Estas movilizaciones darán continuidad a la presión en la calle en una semana marcada por la persistencia de la huelga indefinida.

La semana se cerrará el viernes 5 de junio con una nueva jornada de gestión de las asambleas, aunque por la tarde se prevé una manifestación con familias en Alicante.

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Según los sindicatos, la propuesta tiene un doble objetivo: por un lado, dosificar los esfuerzos de las personas que defienden que la huelga indefinida continúe siendo la base del movimiento; por otro, “garantizar la cobertura legal de todas las movilizaciones impulsadas por las asambleas, evitando que ninguna acción quede fuera del marco de la convocatoria”.