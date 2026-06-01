Marcha lenta en los accesos a las ciudades y un nuevo día de negociación: la huelga comienza su cuarta semana

Con una marcha lenta de vehículos planteada como una "excursión a València por la educación pública", la cuarta semana de la huelga ha comenzado con un cambio de estrategia: de la Conselleria de Educación, la presión se ha trasladado a la calle. Las negociaciones se retoman y encallan, vuelven a iniciarse y vuelven a sumirse en el bloqueo. Y los docentes han comenzado a plantear una serie de acciones reivindicativas más descentralizadas para visibilizar en otros puntos de las ciudades su malestar.

Este lunes, inicio de la cuarta semana de paro, con las PAU en el calendario a partir de mañana, la primera acción reivindicativa convocada en el marco de la huelga educativa de la enseñanza pública tiene como punto de encuentro la rotonda de los anzuelos, en la ciudad de València, donde está prevista la llegada de distintas caravanas de vehículos a las 8.00 horas. Estos coches harán marchas lentas, es decir, que circularán a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora con el objetivo de añadir complejidad a los accesos a València, ya delicados en hora punta.

Con salida desde diferentes localidades

Para alcanzar ese punto de encuentro, se han programado salidas escalonadas desde diferentes localidades del área metropolitana y de varias comarcas valencianas desde las 7.00 horas. Desde Sagunt, la caravana parte a las 7.00 horas desde, entre otros puntos, el IES Camp de Morvedre; desde Massamagrell, a las 7.15 horas, desde el centro comercial El Manar; y desde Silla, también a las 7.15 horas, desde las inmediaciones del supermercado Aldi. Todas estas columnas avanzan hacia València para confluir en la rotonda de los Anzuelos a primera hora de la mañana.

Además, la convocatoria contempla salidas desde otros municipios valencianos. En Llíria, el punto de partida es el aparcamiento de Lidl a las 7.00 horas; en Bunyol, la estación de servicio Benzina Carburantes, también a las 7.00 horas; en Alzira, el aparcamiento de Carrefour a la misma hora; y en Gandia, el aparcamiento de Leroy Merlin, igualmente a las 7.00 horas. Estas caravanas son las que llegarán a los principales accesos a la capital para sumarse a la movilización prevista en València.

Una vez en València, la ruta a seguir por los coches pasa por la rotonda de los Anzuelos, la V-30, Hermanos Machado, la rotonda de Alfahuir, Primado Reig y Peset Aleixandre hasta la Conselleria.

A las 9, negociaciones

En la sede de Educación, en la avenida de Campanar, se retoman las negociaciones a las nueve de la mañana. Al menos a esa hora está convocada la primera de las mesas sectoriales, fruto del nuevo calendario que este domingo Conselleria hizo llegar a los sindicatos. Si nada cambia, será la primera semipresencial: CSIF y ANPE no acudirán presencialmente. El domingo por la tarde, sus representantes aseguraron temer por su seguridad aunque en las inmediaciones de la sede de la Conselleria había, como todos los días de mesa de negociación, una concentración pacífica, con una sentada y música. Los representantes de STEPV, CCOO y UGT aseguraron durante horas que no abandonarían la Conselleria porque no estaban de acuerdo con que la administración se levantara de la mesa pero lo hicieron tras la llegada de un requerimiento que avisaba de posibles responsabilidades penales y sanciones.

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Paralelamente, en las inmediaciones de la Conselleria, una mujer fue lanzada al suelo por parte de un agente de la Policía Nacional, agresión que ha condenado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y que ha despertado una indignación que podría convertirse en acciones de protesta a lo largo del día.