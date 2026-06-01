Notas PAU 2026 en la Comunitat Valenciana: Cuándo y a qué hora salen los resultados

Según la información dada este domingo por Educación, la Universitat de València albergará 16 tribunales; la Politècnica de València contará con 12; la Universidad de Alicante sumará 10; la Universidad Miguel Hernández de Elche dispondrá de 11; y la Universitat Jaume I de Castelló gestionará 6.

Esta distribución territorial responde al modelo de descentralización impulsado por la Conselleria de Educación, que facilita la realización de los exámenes en diferentes localidades de la Comunitat Valenciana y evita desplazamientos innecesarios a las capitales de provincia.

La convocatoria de este año registra un incremento de 1.883 estudiantes respecto al curso anterior. Del total de matriculados, 15.156 son mujeres y 10.510 hombres.

En la convocatoria ordinaria del pasado curso, el 95,68 % del alumnado superó la Fase Obligatoria, con una nota media de acceso de 7,228 puntos sobre 10.

Los resultados de las pruebas se publicarán el viernes 12 de junio a partir de las 13.00 horas. A partir de ese momento, el alumnado podrá consultar sus calificaciones e iniciar el proceso de preinscripción universitaria.

Calendario de las pruebas

La PAU se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, en las que se distribuirán las materias comunes y troncales obligatorias en horario de mañana para evitar posibles coincidencias entre exámenes.

El martes 2 de junio las pruebas comenzarán a las 09.30 horas con Lengua Castellana y Literatura II, seguida de Historia de la Filosofía a las 11.45 horas. Las sesiones de tarde se destinarán a asignaturas optativas y de modalidad.

El miércoles 3 de junio la jornada se iniciará con los exámenes de idiomas extranjeros a las 09.30 horas y continuará con Historia de España a las 11.45 horas. Durante la tarde se celebrarán pruebas de materias específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía o Física.

La convocatoria ordinaria concluirá el jueves 4 de junio con el examen de Valenciano a las 09.30 horas y las materias troncales de modalidad, como Matemáticas II o Latín, a las 11.45 horas. La sesión vespertina quedará reservada para resolver posibles coincidencias horarias.

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La convocatoria extraordinaria de las PAU se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, aunque en caso de coincidencia horaria entre exámenes alguna prueba podría trasladarse al 3 de julio. El periodo de matrícula para el alumnado permanecerá abierto del 15 al 18 de junio hasta las 14.00 horas, mientras que las calificaciones se publicarán el 7 de julio a partir de las 17.00 horas.