Ortí: "Condeno cualquier tipo de violencia, también la que se produjo sobre nosotros"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha condenado la actuación policial que acabó con una manifestante en el suelo tras ser empujada por un agente en las inmediaciones de la Conselleria de Educación este domingo por la tarde. Lo ha hecho, eso sí, asegurando que condena "cualquier tipo de violencia". "También la que se produjo sobre nosotros", ha defendido.

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes a mediodía en la sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar, donde hace menos de doce horas encallaban de nuevo las negociaciones entre Conselleria y sindicatos. De hecho, no fue hasta pasada la una de la mañana que los representantes de STEPV, CCOO y UGT, que conforman la mayoría sindical, salían de la sede del departamento de Ortí después de haberse negado a levantarse de la mesa y haber manifestado su intención de pasar la noche en las instalaciones. Solo salieron al llegarles un requerimiento que anunciaba posibles acciones legales y laborales.

"Desde el inicio de este procedimiento ha habido violencia contra organizaciones sindicales que han tomado decisiones que no han sido aceptadas por la mayoría, por supuesto que absolutamente todo tipo de violencia la condenamos", ha dicho. Y ha señalado que Educación también ha sido víctima de violencia. La siguiente pregunta era obvia: ¿qué violencia ha sufrido la Conselleria y sus representantes? "Esta Conselleria fue sitiada y las personas que estábamos aquí no podíamos salir a la calle", ha destacado la consellera. También ha denunciado, visiblemente emocionada en ese momento, la difusión de datos de carácter personal de su familia en Whatsapp, y de su domicilio familiar. Y preguntada por si siente que aún tiene el respaldo del Consell cuando la huelga encara su cuarta semana ha contestado simplemente: "sí".

La consellera Ortí y el secretario autonómico McEvoy en la rueda de prensa / Daniel Tortajada

En su intervención en la rueda de prensa, en la que ha estado flanqueada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha asegurado también que saben que hay profesores que "quieren ir a trabajar" y están recibiendo "presiones para no hacerlo". ""Ningún trabajador debería sentirse coaccionado", ha dicho. Afirma la consellera que la administración garantizará "que nadie sufra las consecuencias por ser libre en sus elecciones". Considera que el derecho a la huelga existe y el del trabajo también.

Y aunque el anuncio de un mail para centralizar las quejas de docentes y familias a consecuencia de la huelga es de esta misma mañana, ya ha leído varios testimonios en este sentido: un correo de un profesor que denunciaba la entrada de personas con un silbato en un aula y que le habían llamado esquirol, un mensaje de una madre de un centro educativo de Polop donde se ha "obligado" a los alumnos a guardar un minuto de silencio por la agresión sufrida este domingo por una docente "obligándolos a posicionarse".

"Hay cosas que están ocurriendo fuera de esa mesa y que no podemos ignorar, las familias nos lo están diciendo", ha comenzado su alocución Ortí, que ha asegurado que las familias "están sufriendo por esta situación que ni ella ni sus hijos e hijas han generado". "La búsqueda de mejoras laborales entre adultos no puede convertirse en un perjuicio para los niños", ha añadido

Aun así, "mano tendida"

A pesar de las críticas a estas "presiones", la consellera dice que la administración tiene la "mano tendida". Asegura Ortí que Educación negocia "con quien entre a la mesa con propuestas, no con ultimátums". "Por eso hemos hecho la mejor propuesta para los docentes", dice.

Sobre lo ocurrido anoche en la Conselleria dice que la reunión se desarrolló "con total normalidad, debatiendo, contrastando y recogiendo sus propuestas" cosa que se puede ver, dice, con los cambios en el documento. "Hasta el momento en que el representante del STEPV dijo que los docentes le habían trasladado una prioridad, la revisión salarial, y se les explicó que se había firmado un acuerdo con dos organizaciones sindicales y amenazaron con quedarse encerrados si no conseguian una propuesta más elevada. Les explicamos que somos gente de palabra y que estaba firmado con dos organizaciones sindicales, que era un acuerdo digno y responsable", dice.

"Las decisiones de esta Conselleria no se toman bajo presión ni coacción", ha defendido. En este contexto ha mencionado el bloque del valenciano: "una minoría sindical pretende imponer su criterio frente a una mayoría democrática", ha dicho en referencia a la Ley de Libertad Educativa, que STEPV, UGT y CCOO apuestan por derogar en sus propuestas reivindicativas. "Esto no se puede consentir porque las familais así se pronunciaron en las urnas", añade.

Acusa a los sindicatos de "manipular" los resultados de la consulta

"30.000 de 78.000 votaron la encuesta del STEPV, UGT y CCOO, ¿qué opinión tienen los otros?", se ha preguntado. "No lo sabemos, pero si 7.111 votaron a favor de secundar la huelga y 5.300 votaron a favor de suspender la huelga, lo que está claro es que el dato del 80% de profesorado está a favor de suspender la huelga no es correcto, más si observamos los datos de hoy, cuando el seguimiento era del 11%".

La consellera Ortí y el secretario autonómico McEvoy en la rueda de prensa / Daniel Tortajada

También ha criticado la difusión de mensajes en los canales de Telegram de las organizaciones sindicales que "presentan como bloqueos" posiciones de la Conselleria. "Incita a respuestas desmesuradas cargadas de rabia y de tensión como es normal, porque hay muchos docentes que llevan muchos días haciendo huelga". Dice que eso "no es informar, es manipular" y que la negociación debe ser "un espacio de confianza" que los sindicatos rompen. "Pone el riesgo el acuerdo, no el acuerdo de la mesa, sino el de todos los docentes de la Comunitat Valenciana".

Tras el arranque descafeinado de las "minimesas"

La comparecencia de Ortí llega asimismo después del accidentado -y descafeinado- arranque de las "minimesas", la nueva forma de negociación que Conselleria propuso a los sindicatos. Se trata de reuniones sectoriales, temáticas, una reunión por cada uno de los temas o bloques de la reivindicación de los docentes. En cada una de las reuniones, el representante de la administración sería el director general del tema correspondiente.

Esas reuniones tenían que ser presenciales e iniciarse a las nueve de esta mañana. Pero CSIF y ANPE protestaron este domingo por la noche por la concentración en el exterior de Conselleria que entendían que "ponía en riesgo" su seguridad, aunque fue en todo momento pacífica y fue una de las manifestantes quien acabó siendo víctima de una agresión por parte de un agente de la policía a quien se ha abierto expediente. Conselleria anunció entonces que la esa sería semipresencial por si CISF y ANPE querían conectarse telemáticamente.

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Y esta mañana, escasos minutos antes de las nueve de la mañana, Conselleria ha comunicado a los sindicatos que la mesa sería plenamente telemática por "seguridad". STEPV, CCOO y UGT han rechazzado participar en este modelo de mesas hasta que no les llegue un documento de propuesta nuevo que someter a consulta de los docentes. Ese documento ha llegado mientras comparecía la consellera.