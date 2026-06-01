Pérez Llorca ya tiene el Consell más caro de la historia con 160 altos cargos y 12,1 millones de coste

Era uno de los mantras del Consell que estrenó Carlos Mazón en julio de 2023. Iba a acabar con las duplicidades de cargos, con la grasa política, con el dispendio en asesores. En pocas palabras, el Botànic era “el Consell más caro de la historia” y el cambio traía la austeridad.

Así lo verbalizó Mazón al poco de llegar, cuando presentó la estructura organizativa del Consell por consellerias, subsecretarios, secretarías autonómicas y direcciones generales, y se pasaba de los 151 altos cargos con los que Puig acabó su segunda legislatura, a 121 altos cargos en aquel primer gobierno de PPCV y Vox. Treinta menos. El ahorro sería millonario durante el mandato, en altos cargos y asesores, anunciaron.

Menos de tres años después, el discurso del PP se le vuelve en contra al actual president Juanfran Pérez Llorca. Mientras proliferan conflictos como el de los salarios de los profesores, en estos momentos la estructura del Consell cuenta con 160 altos cargos, con un coste total de 12,1 millones, según los datos del portal de transparencia de la Generalitat (GVA Oberta).

La cantidad supera al último Botànic (que era un tripartito), tanto en número de altos cargos como en coste de salarios. Son casi dos millones más que en 2023: entonces eran 10,25 millones.

Mejora salarial a los políticos-funcionarios

Al margen del incremento de cargos, hay otro factor que aumenta el ‘gasto político’. Una de las primeras medidas de Carlos Mazón fue subir el sueldo de todos aquellos que venían de la función pública y que ganaban más en sus puestos de origen.

Es uno de los problemas que suelen tener las administraciones para captar talento, ya que muchos pierden dinero al aceptar entrar en los aparatos políticos. Por eso, aunque el PP en la oposición exigía congelar salarios, Mazón aprobó un complemento personal que garantizaba a los altos cargos que fueran funcionarios mantener su retribución de origen. Eso sí, con un límite que se situaba en un 15% más del sueldo base del president (unos 83.819 euros), lo que eleva la cantidad a más de 96.000 euros.

Eso ha permitido que haya directores generales, como el de Universidades, cobrando 103.673,77 euros, el político mejor pagado de la Generalitat; o consellers como Marciano Gómez (Sanidad) con 98.215,68 euros de sueldo.

En total, seis altos cargos ganan más que el president Pérez Llorca, aunque son bastantes más los que se benefician de este plus personal. En concreto, 30 de los 160 altos cargos proceden de la administración. Entre los 30 se reparten 347.160 euros en este complemento, que va desde los 25.600 del que más percibe (el subsecretario de la Conselleria de Presidencia), a poco más de 5.000 euros de un director general de Sanidad.

No se trata de casos aislados. Con el teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, el Consell ya maniobró para que pudiera mantener sus ingresos cuando fue nombrado vicepresidente para la Reconstrucción. Ahí se eliminó el tope del 15 % para que alcanzara los 102.000 euros. También con Eduardo Beut, director de la Agencia Antifraude, se adaptó la ley y su sueldo se acerca a los 100.000 euros.

Hubo también al inicio del mandato una segunda medida de Mazón para mejorar el salario de sus altos cargos. Se les permitió compatibilizar la tarea política con la docencia académica, dando clases en universidades o formando a opositores, siempre que no superara el 30 % de sus retribuciones. El PSPV preguntó en su momento por esos ingresos. La respuesta de la Generalitat evidenciaba que solo cuatro altos cargos daban clase, pero no se controlaba los ingresos (bastaba una declaración responsable).

Con todos estos números, la estructura política de la Generalitat supera a la existente en los años del Botànic, tanto en número de altos cargos como en coste económico, casi dos millones más. Incluso si se suman los asesores al aparato político.

Un 50% más de asesores

El personal eventual merece capítulo aparte. Es otro de los ámbitos en los que Mazón centró las críticas. Tanto que, para dar ejemplo, pasó de los 116 que había en 2023 a solo 61 con el nuevo Consell. Había que ser ejemplarizante. Pero en cuanto pasaron los titulares y llegaron los meses de gestión pronto quedó en evidencia que el Consell necesitaba manos para llevar adelante su proyecto político. En las consellerias iban desbordados. Tres años después, y tras un crecimiento constante que ha llegado al 50 %, hoy el Consell de Pérez Llorca cuenta con 93 eventuales.

Y subiendo. Porque cada semana aparecen en el Diari Oficial nuevos nombramientos. Los últimos han sido el de la fallera mayor de 2024 e ‘influencer’, María Estela Arlandis. Y esta misma semana de Marta Garrido Galán, en la Vicepresidencia de Susana Camarero.

El Consell tuvo que eliminar recientemente el tope que se había autoimpuesto en 72 eventuales. Los 93 asesores actuales son todavía 23 menos que los que llegó a tener el Consell de Puig (116). Pero incluso con ese ahorro el actual Consell seguiría siendo más caro en su estructura política.

PSPV: Un discurso de "antipolítica"

A la luz de estos datos, el síndic del PSPV, José Muñoz, señala: "Estamos ante un Consell de Pérez Llorca profundamente indecente, que es capaz de regatear a los docentes valencianos ofreciéndoles 75 euros más en 2026, mientras ahora hemos visto cómo se subieron los sueldos nada más llegar a la Generalitat en 2023, con aumentos salariales a los altos cargos de hasta el 36%, es decir, de hasta 25.000 euros más de una tacada, mientras la nómina de cargos se ha incrementado en una decena".

Valencia. VLC. El Sindic del PSPV Jose Muñoz tras reunirse con el president de la Generalitat Valenciana Juanfran Perez Llorca / Germán Caballero / LEV

"Se desmonta una más de las mentiras del PP en la Generalitat, que vino con un discurso miserable y de antipolítica, contra lo que llaman la “grasa política”, y ahora resulta que al Consell del PP y Vox le sube el ‘colesterol’, y el malo", añade.

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"Ya no es una cuestión de si los altos cargos del PP y Vox son los más caros de la historia. Lo dramático es que el Consell del Ventorro, el Consell más incompetente, negligente y frívolo que hemos tenido los valencianos, es también el Consell más caro. La pregunta es a qué se dedica porque vemos que están vaciando la sanidad pública, desviando masivamente recursos a la privada; están raquitizando la educación pública, mientras engordan la privada y a los centros que segregan; y están recortando derechos y prestaciones sociales", concluye.