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Huelga de profesores

La Policía inicia el proceso para abrir expediente disciplinario al agente que agredió a la docente en Conselleria

La delegada Gobierno ya anticipó ayer que se investigaría el asunto, pese al rechazo de los sindicatos policiales en redes sociales

STEPV, CCOO y UGT se encierran en la conselleria a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes

STEPV, CCOO y UGT se encierran en la conselleria a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes

JM López

Lluís Pérez

EP

València

La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente que agredió a una profesora jubilada este domingo por la tarde a las puertas de la Conselleria de Educación en las concentraciones dentro de la huelga indefinida del profesorado en la Comunitat Valenciana. La mujer, que como se observa en el vídeo estaba de espaldas y no mostraba una actitud violenta, ha presentado una denuncia por los hechos, como han transmitido fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Tras recibir el fuerte empujón del agente, cayó al suelo repentinamente sin darle tiempo a poner las manos por delante y, en consecuencia, sufrió un fuerte golpe en la cara.

La imagen corrió por la pólvora por las redes sociales y los grupos de mensajería con vídeos grabados desde diferentes ámbitos. Otras imágenes, aunque con menor virulencia, se difundieron pasada la medianoche cuando los agentes trataron de desalojar a los profesores sentados frente a las puertas de la avenida Campanar, en señal de protesta por la negativa de la consellera Carmen Ortí a reabrir la negociación sobre las retribuciones.

Poco después del incidente, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, publicó un menaje en sus redes sociales en el que tachó de "inaceptable" la imagen y aseguró que su partido iba a “investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades”. En su opinión, este gesto empañaba "el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones".

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP)-Sindicato Nacional de Policía, defendió que la instantánea “responde a una actuación policial para evitar que corten las calles”. Y cargaba contra Bernabé asegurando que ella "no va a investigar nada", sino que “en todo caso será un juez quien debe depurar responsabilidades”, y pidió “dejar de hacer política con nuestro trabajo”. El sindicato mostró "todo nuestro apoyo al compañero y su actuación" y en ningún momento la ha condenado.

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