Profesores de Alicante hacen un escrache a Llorca tras la agresión a una docente y el bloqueo en la negociación

Arranca la cuarta semana de la huelga indefinida de los profesores y, lejos de mejorar la situación, la tensión ha escalado de manera desorbitada. Decenas de profesores de Alicante se han plantado en los exteriores de Ciudad de la Luz para recibir al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a gritos de "consellera dimisión", tras dejar atrás una noche crítica, que se saldó con la agresión de un Policía Nacional a una docente durante una movilización pacífica en València y tras el encierro hasta la madrugada de los representantes de STEPV, UGT y CCOO en la Conselleria de Educación tras rechazar la oferta autonómica para zanjar esta crisis sin precedentes.

Los pitidos, caceroladas, las camisetas verdes, los chalecos reflectantes y las pancartas han dado la bienvenida al vehículo oficial del dirigente autonómico, que ha acudido junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, a visitar las instalaciones cinematográficas.

De forma paralela a la protesta que han protagonizado los docentes a primera hora de la mañana para mostrar su indignación con todo lo sucedido y tratar de hablar cara a cara con el jefe del Consell, centros educativos de Alicante han mostrado su rechazo y vergüenza a la violencia con concentraciones a primera hora de la mañana, tras la brutal carga policial a la profesora y el bloqueo en las negociaciones con la Conselleria de Educación.

El empujón de un agente antidisturbios, por el cual la Delegación del Gobierno ha anunciado ya la apertura de una investigación, ha derivado en una cascada de fuertes críticas desde el domingo por la tarde. Entre las denuncias, la Asociación de Directores de Infantil y Primaria del País Valencià (ADEP-PV) ha condenado "con la máxima contundencia las agresiones policiales sufridas por docentes que se manifestaban pacíficamente en defensa de la escuela pública".

El colectivo ha tachado de "inadmisibles e indignantes" las imágenes difundidas y ha advertido de que "golpear quién defiende la educación pública es cruzar una línea roja que nunca tendría que haber sido traspasada". Además, los directores han exigido responsabilidades de manera inmediata y han trasladado todo su apoyo a las personas agredidas y al conjunto de la comunidad educativa.

Entre la ola de críticas, la Confederación Gonzalo Anaya, a la que pertenece la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de alumnos Enric Valor de Alicante, también ha condenado rotundamente la agresión sufrida por una profesora, "unos hechos de máxima gravedad que no pueden tener cabida en una sociedad democrática, y que se han producido en pleno ejercicio del derecho a manifestarse".

Además, el colectivo de familias se ha negado a dar el curso por terminado "cuando todavía quedan procesos tan importantes como la evaluación del alumnado, la admisión escolar y otras cuestiones pendientes que afectan directamente a los centros educativos y a las familias". Con ello, han exigido soluciones que permitan afrontar con garantías el final de curso y la preparación del próximo. Frente a este problema, la Confederación ha reclamado a la Conselleria de Educación que "abandone los bloqueos y las líneas rojas y asuma una negociación real, ágil y efectiva con los representantes sindicales".

Docentes del colegio Monte Benacantil de Alicante, en rechazo a la agresión de la profesora de València / INFORMACIÓN

Reunión con el plantón de los sindicatos mayoritarios

Mientras tanto, la primera mesa temática convocada por el departamento de Carmen Ortí sobre inclusión educativa para este lunes, bajo el argumento de tratar cada uno de los puntos de la propuesta y avanzar en el cierre de acuerdos, se ha celebrado "por motivos de seguridad" de manera telemática y solo con dos de los cinco sindicatos que componen la mesa de negociación, CSIF y ANPE, los dos que rompieron la unidad sindical y firmaron hace ahora una semana un acuerdo con el Consell al estar a favor de la subida salarial de 200 euros en tres años.

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Por su parte, los sindicatos mayoritarios han anunciado su rechazo a acudir a la reunión porque no han recibido la documentación para tratarla, como se les informó el día anterior. STEPV ha anunciado que se niega a conectarse a reuniones que dilaten en el tiempo la situación y ha destacado que la lucha continua. CC OO ha reclamado a la conselleria los documentos con tal de continuar con las negociaciones, mientras que UGT ha alegado la misma justificación y ha asegurado que están a la espera de poder negociar como es debido.