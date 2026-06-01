Segundo escrache del día para Pérez Llorca: decenas de profesores lo esperan en el Palau de la Música

Un nuevo encontronazo entre el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y los docentes de la Educación Pública en huelga desde hace ya cuatro semanas. Tras el escrache de esta mañana de decenas de profesores de Alicante al president a su llegada a los exteriores de Ciudad de la Luz, otro grupo de docentes se ha plantado esta tarde en el Palau de la Música para recibir a Pérez Llorca en otro acto.

En total, dos escraches en menos de 12 horas que resumen el ambiente que se respira en las negociaciones entre conselleria y sindicatos de docentes tras un fin de semana muy tenso que se ha saldado con la agresión por parte de un Policía Nacional a una docente jubilada el pasado domingo y el encierro hasta la madrugada de los representantes de STEPV, UGT y CCOO en la Conselleria de Educación.

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Decenas de agentes de la Policía Nacional se han desplegado en el exterior del Palau de la Música para perimetrar el área en la que se han concentrado los manifestantes y evitar situaciones de tensión en el acto de entrega de los Premios de Excelencia Académica organizados por la Generalitat a los jóvenes con mejor expediente.