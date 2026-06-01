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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la reunión de hoy
Los sindicatos de docentes se reúnen a partir de las 18 horas con la conselleria para intentar acabar con la huelga indefinida
La novena reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes para intentar acabar con la huelga indefinida del profesorado valenciano, que este viernes ha cumplido quince jornadas lectivas, se ha avanzado a hoy, domingo 31 de mayo, a las 18 horas.
Los docentes se concentraron el pasado viernes en la plaza de la Virgen de València, en las inmediaciones del Palau de la Generalitat donde el pleno del Consell celebra su reunión semanal, en el cierre de la tercera semana de huelga indefinida sin haber alcanzado un acuerdo con la administración sobre sus reivindicaciones.
Laura Florentino
Los sindicatos de profesores rechazan la propuesta de Educación y retan a la conselleria
Se encalla y agria, aún más, el conflicto educativo. Representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT se encerraron en la conselleria de Educación a la espera de retomar, a primera hora, una negociación en la que Carmen Ortí se niega a volver a hablar de retribuciones económicas. Durante al menos seis horas se encerraron en la sala de reuniones de la conselleria y amenazaron con dormir en ella, medida de presión que descartaron hacia la una de la madrugada cuando salieron del edificio.
Jaime Roch
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"La consellera nos ha dicho que no se reabrirá la negociación de la retribución", aseguraban los representantes sindicales del STEPV, CCOO y UGT tras reunirse de forma exprés a las 22.45 horas de este domingo con la consellera de Educación, Carmen Ortí, quien les comunicó que no tiene intención de reabrir la negociación de la retribución salarial.
La Policía Nacional a los docentes concentrados
La Policía Nacional desalojó durante la noche a los docentes concentrados en torno a la Conselleria de Educación en Valencia, donde se habían reunido en señal de protesta para exigir la firma del "acuerdo".
La mayoría sindical abandona el encierro tras recibir un requerimiento para desalojar la Conselleria
El representante de STEPV explicó que la Conselleria les había entregado un requerimiento formal para desalojar las instalaciones antes de la medianoche, un documento que, según indicó, los sindicatos decidieron no firmar.
Durante su intervención, advirtió de que el escrito señalaba que la permanencia en el edificio podía ser considerada una falta muy grave e incluso acarrear posibles consecuencias penales. “Ninguno de los que estamos aquí tenemos ganas de acabar siendo sancionados por una falta muy grave o de perder nuestro trabajo”, afirmó ante los docentes concentrados en el exterior.
Por este motivo, trasladó que, aunque la voluntad inicial era mantener el encierro como medida de presión, los representantes sindicales habían decidido finalmente abandonar las dependencias y sumarse a la movilización en la calle. “Os pedimos que entendáis que nos queremos sumar a vosotros ahí fuera”, señaló.
Laura Florentino
Los sindicatos de profesores rechazan la propuesta de Educación y retan a la conselleria
Se encalla y agria, aún más, el conflicto educativo. Representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT se encerraron en la conselleria de Educación a la espera de retomar, a primera hora, una negociación en la que Carmen Ortí se niega a volver a hablar de retribuciones económicas. Durante al menos seis horas se encerraron en la sala de reuniones de la conselleria y amenazaron con dormir en ella, medida de presión que descartaron hacia la una de la madrugada cuando salieron del edificio.
Laura Florentino
El personal de seguridad habla con los sindicatos
Ortí y su equipo han vuelto a despacho de la consellera y a las 22:36 horas personal de la Conselleria ha acudido a la sala donde se encontraban los sindicatos y, después de unos segundos, han salido de ella para dirigirse al despacho de la consellera.
En la reunión de la mesa de negociación de esta tarde, la Conselleria ha presentado a los sindicatos un calendario de negociaciones entre el lunes y el miércoles para abordar, en mesas temáticas con las direcciones generales correspondientes, las reivindicaciones sindicales en materia de inclusión, plantillas, ratios, valenciano, infraestructuras y Formación Profesional, y da por cerrada la subida salarial pactada con CSIF y ANPE.
Laura Florentino
Carmen Ortí no reabrirá la negociación de la retribución salarial
Los representantes sindicales del STEPV, CCOO y UGT han abandonado sobre las 22:45 horas la sala de la Conselleria de Educación tras reunirse con su titular, Carmen Ortí, que les ha comunicado que no tiene intención de reabrir la negociación de la retribución salarial que le reclaman y les ha comunicado que no pueden permanecer en el interior del edificio.
Joan Baldoví, presente
El líder de Compromís, Joan Baldoví, ha hecho acto de presencia en los aledaños de la conselleria de Educación para dar su apoyo a los profesores.
Laura Florentino
"Hemos decidido que nos quedamos"
Hablan los sindicatos: "La consellera nos ha dicho que no se reabrirá la negociación de la retribución. Nos han amenazado y obligado a irnos, pero hemos decidido que nos quedamos"
Reunión exprés con la consellera
A las 22:35 ha entrado la consellera a la sala en la que iba a pasar la noche y se han ido a la sala de reuniones. No han estado ni cinco minutos. Tras ello, los tres sindicatos han salido y han asegurado que "la consellera nos ha invitado a irnos". Y que no va a abrir el bloque de las retribuciones.
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