Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la reunión de hoy

La mayoría sindical abandona el encierro tras recibir un requerimiento para desalojar la Conselleria

El representante de STEPV explicó que la Conselleria les había entregado un requerimiento formal para desalojar las instalaciones antes de la medianoche, un documento que, según indicó, los sindicatos decidieron no firmar.

Durante su intervención, advirtió de que el escrito señalaba que la permanencia en el edificio podía ser considerada una falta muy grave e incluso acarrear posibles consecuencias penales. “Ninguno de los que estamos aquí tenemos ganas de acabar siendo sancionados por una falta muy grave o de perder nuestro trabajo”, afirmó ante los docentes concentrados en el exterior.

Por este motivo, trasladó que, aunque la voluntad inicial era mantener el encierro como medida de presión, los representantes sindicales habían decidido finalmente abandonar las dependencias y sumarse a la movilización en la calle. “Os pedimos que entendáis que nos queremos sumar a vosotros ahí fuera”, señaló.