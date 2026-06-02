Los 100 jurados de los Jaume I alertan: "La ciencia se encuentra amenazada y la IA amplifica el problema"

La ciencia se encuentra "amenazada" y, entre otras casuísticas, la "inteligencia artificial, otro gran éxito de la ciencia, amplifica el problema". Así de contundente se expresa el jurado de la 38ª edición de los Premios Rei Jaume I en la declaración consensuada que se ha leído este martes por la mañana, antes de comenzar la deliberación para escoger a los siete ganadores del 2026, cuya decisión se dará a conocer a las 13.30 horas en un acto solemne en el Palau de la Generalitat. Ayer, en la rueda de prensa, el Nobel Benjamin List ya anticipó una reflexión sobre esta tecnología.

La situación es preocupante porque "la ciencia es fuente del progreso humano", la "esperanza para hacer frente a todas las aflicciones de la humanidad". Uno de los motivos de esta desconfianza en la ciencia, según la declaración, surge de una de sus creaciones de Internet. Este ha contribuido a "la difusión de la información", pero ha sido también "su propia perdición" porque ha fomentado la "desinformación". En extensión, la inteligencia artificial (IA) ha evolucionado de la misma forma. Por un lado, "ha aportado grandes beneficios a la ciencia y promete mucho más" porque "acelera la búsqueda, el análisis y la codificación". Pero, por otro lado, "permite -, como alertan los expertos- una desinformación sofisticada y engañosa de todo tipo: audio, imagen y vídeo".

¿Quién debe mitigar esta amenaza? "Corresponde a los programadores de IA", especifican. Y clarifican el uso que debería tener esta herramienta: "Al igual que en otras actividades humanas, debe ser una herramienta eficaz y favorable que ayude a la inteligencia humana a descubrir, crear e innovar, y no un instrumento al servicio de poderes sin control que persiguen objetivos indignos".

En este sentido, el jurado de los Jaume I hace un llamamiento a los gobiernos, a los desarrolladores de inteligencia artificial y a todas las partes interesadas para establecer "normas éticas que la conviertan en una herramienta maravillosa que fomente la creatividad y la comunicación entre los seres humanos". Si no será "un instrumento malévolo de dominación que destruya los valores que hacen que merezca la pena vivir en nuestras sociedades".

Deliberación en marcha

Deliberación del jurado de los Premios Rei Jaume I 2026 en Capitanía General / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Tras la lectura del manifiesto, llevada a cabo por el director general de la fundación Javier Quesada, los siete planteles de expertos se han encerrado para tomar la decisión y escoger a los ganadores y ganadoras de la presente edición. Las categorías son Investigación Básica, Economía, Investigación Biomédica, Investigación Clínica y Salud Pública, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Revelación Empresarial. La elección se extraerá de un total de 240 candidaturas y, de ellas, un 28 % son mujeres.

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Los aspirantes por cada una de las categorías se reparten de la siguiente manera: en la categoría de Investigación Básica compiten 44 candidaturas, el galardón con mayor número, y 12 de ellas son mujeres; en la de Economía, hay un total de 16 aspirantes y casi la mitad, 7, son mujeres; en Investigación Biomédica, ellas representan el 33 % de un total de 32 contendientes; en Investigación Clínica y Salud Pública, se han presentado 33 personas y solo seis son mujeres; en Medio Ambiente, hay un total de 31 candidaturas, ocho de corte femenino; en Nuevas Tecnologías, compiten 42 aspirantes, 11 de ellos mujeres; y, por último, en la categoría de Revelación Empresarial, se han presentado 42 candidaturas, 13 de ellas lideradas por mujeres.