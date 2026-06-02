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La "apuesta" por la productora de lo de Vinicius y el racismo

Pérez Llorca, el lunes, en la presentación del proyecto para Ciudad de la Luz.

Pérez Llorca, el lunes, en la presentación del proyecto para Ciudad de la Luz. / Levante-EMV

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Levante-EMV

València

El titular de la noticia dice "Perez Llorca señala la llegada de Good Films Studios Spain a la Ciudad de la Luz como una apuesta estratégica para la industria audiovisual y el talento valenciano". Lo que Presidencia no debía saber es que se trata de la productora que promueve un nuevo documental sobre el futbolista brasileño Vinicius, en cuya promoción al menos se mantiene la acusación de racismo a los aficionados valencianistas por todo aquel lío del partido del Real Madrid en Mestalla.

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