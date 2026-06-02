Educación
Aristóteles, el movimiento feminista o los 'destructores' contemporáneos: así ha sido el examen de Filosofía de la PAU en la Comunitat Valenciana
El examen ha puesto el énfasis tanto en cuestiones clásicas de la filosofía occidental como en escuelas de pensamiento contemporáneas y movimientos como el feminismo.
Este martes ha dado el pistoletazo de salida a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana. Con los nervios y el vértigo del primer día, los alumnos se han enfrentado en primer lugar a la prueba de Lengua y Literatura, a la que le ha seguido la de Historia de la Filosofía, que ha puesto el énfasis tanto en cuestiones clásicas de la filosofía occidental como en escuelas de pensamiento contemporáneas y movimientos como el feminismo.
Examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en la Comunitat ValencianaExamen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana
El examen ha presentado dos opciones de comentario de texto. La primera es un fragmento de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, donde el filósofo griego aborda la cuestión fundamental sobre la función del hombre y su relación con la felicidad. La segunda opción es un fragmento de Paul Ricoeur sobre Freud, Marx y Nietzsche como "maestros de la sospecha", considerados no solo como meros escépticos y "destructores" de una tradición de pensamiento occidental, sino también como buscadores de un nuevo sentido.
Los alumnos también han tenido que escoger entre varios conceptos a definir: desde el mito en el mundo antiguo hasta el "conocimiento de sí" de Sócrates, el racionalismo en la filosofía moderna o el feminismo de Simone de Beauvoir. Este último, de hecho, conectaba con la tercera y última parte de redacción, donde había dos opciones a elegir. Por una parte, la lucha por los derechos de Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, consideradas madres de la primera ola del feminismo. Por otra, la naturaleza y la realidad en el pensamiento presocràtico.
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