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Presupuestos Generalitat 2026

Camarero se pone en espera del Gobierno para aumentar 90 millones los fondos de Vivienda

La vicepresidenta primera reivindica el incremento en Vivienda y se contrapone con el Ejecutivo central

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, abre la ronda de comparecencias en las Corts, este martes.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, abre la ronda de comparecencias en las Corts, este martes. / Manuel Bruque / EFE

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Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

Susana Camarero ha abierto este martes la ronda de comparecencias del Consell para explicar en las Corts los Presupuestos de la Generalitat. Es lo que tiene el rango de vicepresidenta primera, un cargo del que dependen las competencias en Empleo, Igualdad, Juventud y Vivienda, materia que ha centrado la comparecencia. Convertida en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, ha sido el área de la que Camarero ha reivindicado el crecimiento, un 15 % más que en 2025, con los que, ha añadido, "atajamos el problema de la vivienda".

En total, el presupuesto en esta materia asciende hasta los 349 millones, 45 más que el año pasado, de los que 240,4 millones corresponden al presupuesto ordinario y 109,4 millones a actuaciones vinculadas a la dana, que mantiene todavía sus necesidades; una cuantía que, no obstante, podría ser todavía mayor cuando lleguen los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, recientemente pactado por el Gobierno central y las autonomías, pero todavía sin firmar el convenio que justifique la inclusión de su partida.

Pese a las críticas que ha vertido Camarero sobre el Gobierno central y el propio plan, tanto por su demora como por sus "imposiciones", la vicepresidenta ha fijado el foco en este y ha puesto el modo espera para hacer frente a los reproches de la izquierda. PSPV y Compromís han cargado contra la conselleria por su recorte del 24,7 %, casi uno de cada cuatro euros, de 104 a 78 millones, en el apartado de 'Función social de la vivienda', del que salen las principales ayudas al alquiler o de acceso a la vivienda.

Sin embargo, lejos de asumir un recorte en este sentido, Camarero ha señalado que aún faltan 90 millones procedentes del Gobierno central, lo que provocaría un aumento de esta partida, y ha destacado que la Generalitat destinará más de 64 millones de euros anuales durante los próximos cinco años para este plan estatal, casi el doble que lo que aportaba en el plan del anterior quinquenio. "Todo el presupuesto que aparece aquí son fondos propios, porque no sabemos cuánto va a poner el Gobierno de España", ha explicado la vicepresidenta.

No a las zonas tensionadas

El anhelo de recepción de fondos por parte de un plan del Gobierno central no le ha impedido a la consellera cargar contra Pedro Sánchez, contraponiendo el tercer presupuesto del Consell con la falta de cuentas desde 2023 por parte del Consejo de Ministros o rechazando la aplicación de la ley estatal, especialmente en lo referido a la limitación de precios del alquiler. "No vamos a aplicar las zonas tensionadas, son recetas fracasadas del Gobierno", indicó ante la petición directa de la izquierda.

Aviso de Vox

Claro que no todas las advertencias le llegaron de su flanco izquierdo, sino que también las ha recibido de sus aliados parlamentarios de Vox. Más allá de la petición de no caer en la "autocomplacencia", los voxistas han advertido a la vicepresidenta que presentarán enmiendas a las cuentas y le exigieron que derogue todas las leyes del Botànic, sin especificar, y que incluya en los trámites para la adjudicación de vivienda pública la prioridad nacional, caballo de batalla de la formación de Santiago Abascal.

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Frente a ello, y en clara diferencia con el choque con PSPV y Compromís, Camarero ha optado por tirar de mano derecha y no confrontar aunque ha limitado cualquier inclusión de la "prioridad nacional" al arraigo, algo que ya está recogido en la ley de Acompañamiento, según ha dicho, "a petición de los alcaldes". "Se va a contar con el arraigo para acceder a una vivienda", ha indicado. En concreto, en la ley de Medidas Fiscales se señala que los ayuntamientos podrán reclamar "vinculación territorial" para la adjudicación de las VPP.

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