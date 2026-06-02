La brecha entre Educación y docentes se agrava entre acusaciones, plantes y protestas

Una nueva manifestación recorrerá este martes un camino ya conocido por los docentes en huelga: el que une el centro de la ciudad con la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar, epicentro de la negociación con los docentes en paro indefinido pero también de la protesta. Es el segundo día de la cuarta semana de huelga y los ánimos se van cargando. De hecho, no estaba previsto ni convocado oficialmente, pero una marcha de personas, sobre todo profesores huelguistas, “espontánea”, según los sindicatos, recorrió este lunes el centro de la ciudad en dirección a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana en protesta por el empujón que un policía propinó a la manifestante. A la vez, o con pocas horas de diferencia, intentaba contener la crisis la delegada Pilar Bernabé en una reunión con representantes sindicales en la subdelegación del Gobierno en la que explicaba que se ha abierto un expediente disciplinario al agente y que la agredida ha presentado una denuncia.

Docentes a las puertas de la Conselleria de Educación este lunes / Daniel Tortajada

Así lo comunicaban desde la Delegación después de convocar a los medios para declaraciones de la delegada después de la reunión y posteriormente desconvocar a la prensa. Esa fue la tónica de la jornada de este lunes: algo de improvisación, incertidumbre entre los profesores, que no sabían muy bien qué movilizaciones esperar del día, y la continuación del tira y afloja en la negociación, también con idas y venidas en el formato y los participantes.

"Minimesas" descafeinadas

A primera hora de la mañana, la primera de las “minimesas” sectoriales o temáticas propuestas para seguir avanzando en busca de un acuerdo iba a ser semipresencial. Conectados telemáticamente iban a estar CSIF y ANPE, que aseguraban “temer” por su seguridad tras las protestas en el exterior de la Conselleria el domingo. Pero pocos minutos antes del inicio de la reunión, a la que sí iban a ir presencialmente STEPV, CCOO y UGT, al menos para recoger el documento con las aportaciones nuevas que esperaban de Conselleria, se les comunicó que la mesa pasaba a ser totalmente telemática “por seguridad”.

Los tres sindicatos que conforman la mayoría sindical decidieron no asistir a este encuentro online hasta que no se les enviara el documento al entender que era una nueva forma de “dilatar” la negociación. La falta de quorum -no estaba ni la mitad de la representación laboral- hizo que la Conselleria, CISF y ANPE reconvirtieran esa primera mesa temática sobre simplificación burocrática e inclusión en una “reunión de trabajo”. Los dos sindicatos pasaron toda la mañana exponiendo en sus redes las reclamaciones que iban haciendo llegar a la administración en un encuentro sin sus compañeros de otras fuerzas.

El documento llegó finalmente casi a la una de la tarde, mientras la consellera, Carmen Ortí, flanqueada por el secretario autonómico Daniel McEvoy y por el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, comparecía en una rueda de prensa en la Conselleria. Aprovechó para condenar la actuación policial que acabó con una manifestante en el suelo "Yo condeno cualquier tipo de violencia, también la que se produjo sobre nosotros", defendió.

“Esta Conselleria fue sitiada y las personas que estábamos aquí no podíamos salir a la calle", dijo la consellera. También denunció, visiblemente emocionada en ese momento, la difusión de datos de carácter personal de su familia en Whatsapp, y de su domicilio familiar. Y preguntada por si siente que aún tiene el respaldo del Consell cuando la huelga encara su cuarta semana, respondió simplemente: "sí".

A pesar de las críticas a estas "presiones", la consellera aseguró que la administración tiene la "mano tendida". Aseguró Ortí que Educación negocia "con quien entre a la mesa con propuestas, no con ultimátums". "Por eso hemos hecho la mejor propuesta para los docentes", dijo. Pero la nueva propuesta llegó a los sindicatos con la misma estructura que ya tenía, separada en bloques temáticos, un bloque para cada uno de los temas reivindicados. Contiene alguna clarificación, más concreción en algunos puntos en cuanto a los calendarios pero, en cuanto al contenido, pocas novedades. Señaló que el seguimiento de la huelga el lunes fue del 11 % aunque por la tarde la conselleria la cifraba en un 15 %.

Más presión en la calle

A pesar de que no había ningún acto convocado oficialmente, la presión este lunes estuvo más en la calle que en los despachos. Desde primera hora, de hecho, cuando una iniciativa de docentes intentó colapsar los accesos a València en caravanas de coches circulando en “marcha lenta”, es decir, a 60 km/h como máximo. Se concentraron en la rotonda de los Anzuelos y en los bulevares.

En Conselleria, a las puertas de la avenida de Campanar, esperaban unas pocas decenas de docentes que no sabían qué depararía el día en el terreno de la movilización. Pero sobre las 11 de la mañana se les sumaron pancartas y pitos de los monitores de comedor escolar convocados a una concentración por UGT. Denunciaban unas ratios “aberrantes” y la reducción de horas con mayor carga de trabajo en ese tiempo.

Marta Rojo

Y pasado el mediodía, poco después de la rueda de prensa de la consellera, unas 3.000 personas protagonizaron una "protesta espontánea" por el centro de València, según la cifra que dio la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País València (CC.OO) en sus redes sociales. "Más de 3.000 personas están protagonizando una protesta espontánea por las calles del centro de València y por la Delegación del Gobierno en protesta por la agresión sufrida por una compañera que ejercía pacíficamente su derecho a la huelga", informaban.

"Funeral" reivindicativo por las EOI / Miguel Ángel Montesinos

Caceroladas a Pérez Llorca en Alicante y València

El malestar también persiguió, este lunes, al president de la Generalitat, en dos actos que tuvo, uno por la mañana en Alicante y otro por la tarde en València. Decenas de profesores de Alicante se plantaron en los exteriores de Ciudad de la Luz para recibir a Juanfran Pérez Llorca, a gritos de "dimisión". Los pitidos, caceroladas, las camisetas verdes, los chalecos reflectantes y las pancartas dieron la bienvenida al vehículo oficial del dirigente autonómico, que acudió junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, a visitar las instalaciones cinematográficas.el conflicto se ha enturbiado hasta el punto de que el Consell acusó abiertamente a los sindicatos mayoritarios de dedicarse a crispar e incluso de coaccionar a los docentes, además de haber desacreditado el paro en las aulas con base a que solo está siendo secundando por el 11 % de los docentes, según los datos oficiales. El dirigente autonómico aseguró estar convencido de que la inmensa mayoría de docentes no comparte determinadas actuaciones producidas durante el conflicto. «Estoy convencido de que ningún maestro ni ningún profesor se identifica con aquellos que filtran el domicilio de la consellera y de su familia o que lo difunden por ahí», señaló. También rechazó comportamientos como «secuestrar a compañeros representantes sindicales hasta las dos de la mañana» (en referencia a los delegados de CSIF y ANPE, los dos sindicatos que han apoyado la subida salarial ofrecida y que se vieron salpicados por el encierro en la sede autonómica, quienes aseguraron haber tenido que salir escoltados) cortar el tráfico sin autorización o impedir la salida de personas de un edificio.

En la misma línea, cuestionó «a aquellos que están más centrados en crispar, en tensionar que verdaderamente en negociar». El presidente defendió que mientras la Conselleria de Educación continúa dialogando con los representantes del sector, existen «actores» que buscan la confrontación. «Algunos no quieren pactar. Lo que quieren es confrontar», manifestó. Asimismo, criticó que se alienten «actos vandálicos» en grupos de WhatsApp o Telegram y que se difundan a los medios cuestiones ajenas al contenido real de las reuniones. En este sentido, se aferró una vez más a que el Gobierno valenciano ya ha dado respuesta a las principales demandas del sector. «Se han bajado las ratios, se han subido los salarios a los profesores, se han establecido mejoras en las plantillas, se ha hecho un plan de infraestructuras educativas como nunca se había hecho y un plan de climatización de todos los colegios e institutos», enumeró, pese a que todo ello sigue siendo tildado de «insuficiente» por más de 27.000 profesionales que participaron en la encuesta de los sindicatos mayoritarios de este fin de semana.

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Según el presidente, «todas y cada una de las reivindicaciones que ha hecho el sector educativo se han tenido en cuenta, se han estudiado y se han presupuestado». Por ello, reiteró que el acuerdo está al alcance de la mano. «Si todos tenemos el mismo objetivo, lo más fácil es llegar a un acuerdo y no intentar crispar ni convulsionar ni, sobre todo, hacer actos violentos que dan una mala imagen de los docentes, que no la merecen».