Colapso en en la A-7 en Valencia: dos accidentes provocan 18 kilómetros de retenciones

Mañana complicada en las carreteras valencianas este martes 2 de junio. Según los datos que ofrece la Dirección General de Tráfico (DGT), la autovía A-7 registra la mayor siniestralidad esta mañana con dos accidentes, ambos a la altura de Bétera y Moncada. El primero, en sentido hacia Barcelona, ha tenido lugar en el kilómetro 320 de la autovía y genera 12 kilómetros de cola entre Loriguilla y Godella. El segundo, en sentido Alicante, acumula 6 kilómetros de retenciones.

La CV-35 también registra un accidente a la altura de Paterna en sentido hacia la A-7, que provoca cuatro de colas.

Obras y retenciones en la V-30

La V-30 es la vía más afectada por las retenciones de hora punta, con ocho kilómetros de tráfico denso a la altura de València y Mislata en sentido hacia la A-7 y dos más entre Mislata y Xirivella en dirección al Puerto. Además, la carretera se mantiene cortada en su tramo final, en sus últimos dos kilómetros de entrada a la zona portuaria por unas obras en ejecución. En su tramo norte, la V-30 recoge también los dos kilómetros de retenciones que desembocan desde la Ronda Nord.

Congestión en la V-30 en Xirivella este martes 2 de junio / DGT

Congestión en la entrada por la Avenida del Cid

La A-3 acumula dos kilómetros de colas en la entrada a València por la Avenida del Cid, entre Quart de Poblet y Xirivella.

La A-3 acumula dos kilómetros de colas en la entrada a València por la Avenida del Cid este martes 2 de junio / DGT

Asimismo, también se genera un kilómetro de retención a la altura de Riba-roja del Túria en sentido hacia la capital, justo antes del entronque con la A-7.

Normalidad en las entradas por el sur y norte

Las entradas a València desde el sur registran las habituales retenciones de primera hora. La Pista de Silla acumula dos kilómetros y medio de colas de entrada a la capital, mientras que la autovía de Torrent lleva solo uno.

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Por el norte, la V-21 acumula dos kilómetros de tráfico denso a la entrada de València.

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