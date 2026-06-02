Recursos públicos
El Consell hace frente común con el resto de comunidades del PP y planta al Ministerio de Hacienda para negociar la financiación
El conseller Rovira rechaza participar en una reunión bilateral con el secretario de Estado de Hacienda y llama a negociar en el Consejo de Política Fiscal un modelo que supondría 3.669 millones más para la Generalitat
Prima el partido. El Consell de la Generalitat ha anunciado este martes que no acudirá a la ronda de contactos que va a poner en marcha el Ministerio de Hacienda con el conjunto de las comunidades para abordar el nuevo modelo de financiación. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha señalado que la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica “debe ser multilateral y debatirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)”.
Rovira se desmarca así de la petición de un encuentro bilateral que ha enviado el ministerio que dirige el valenciano Arcadi España y a la Generalitat y al resto de autonomías. La mayoría de territorios gobernados por el PP se está desmarcando hoy de este encuentro, al que convocaba el secretario de Estado de Hacienda a través de una carta.
“Ya lo hemos dicho muchísimas veces. El lugar para hablar de un modelo que afecta a todas las comunidades autónomas debe ser el CPFF, no reuniones bilaterales”, dice Rovira. Asimismo, el conseller ha indicado que desde el último Consejo, celebrado el 14 de enero, “no se ha avanzado absolutamente nada". "Seguimos sin conocer la letra pequeña. Cuando se presenta un modelo debe ir acompañado de una estructura, con articulado y sabiendo de dónde sale el dinero, cuestiones que se desconocen hasta ahora”, apunta la Generalitat en una nota.
Cabe recordar que el Ministerio presentó hace unos meses las líneas maestras del nuevo modelo, que para la Generalitat supondría ingresar unos 3.669 millones más al año a partir de ahora. La propuesta ha sido bien recibida por agentes sociales y entidades académicas. Si bien todos la consideran mejorable, sí la valoran como un buen punto de partido, e instan al PP a negociar con el Gobierno. Patronos como Vicente Boluda se lo transmitieron directamente al jefe del Consell.
Rovira ha insistido este martes en que la Generalitat no se sentará con el Ministerio en una reunión bilateral para hablar de financiación autonómica. “De lo único que se podría hablar en una reunión con el Gobierno es de cuestiones urgentes para la Comunitat Valenciana como la aprobación inmediata de un Fondo de Nivelación Transitorio y para tratar todo el gasto provocado por la dana de octubre de 2024 que ha ido todo a Deuda”, ha manifestado.
En paralelo a esta ronda de contactos, el Palau de la Generalitat está a la espera de pactar una fecha con el ministro de Hacienda para abordar diferentes temas.
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