El Jaume I de Medio Ambiente premia la investigación de Alfonso Sáiz López sobre la influencia de los procesos químicos en el ozono atmosférico y el clima

El premio Rei Jaume I a la protección del medio ambiente ha recaído en 2026 en Alfonso Sáiz López, doctor en Química Física Atmosférica por la Universidad de East Anglia (Reino Unido) y licenciado en Química por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde dirige el Departamento de Química Atmosférica y Clima. Además, es científico afiliado al National Center for Atmospheric Research (NCAR) de Estados Unidos, según informan fuentes de la Fundación Premios Rei Jaume I.

El jurado destaca a sus contribuciones pioneras para comprender el impacto de las reacciones químicas atmosféricas en el cambio climático. A través de un enfoque multidisciplinar, que combina teoría, mediciones de laboratorio y de campo, y modelos, ha permitido analizar la influencia de los procesos químicos a escala molecular en fenómenos globales como el ozono atmosférico y el clima. Sus contribuciones tienen un profundo impacto científico y social, incluyendo la implementación del efecto de enfriamiento en los modelos climáticos utilizados por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU y el Programa Mundial de Investigación Climática, según informan en un comunicado desde la Fundación Premios Rei Jaume I.

Alfonso Sáiz López desarrolló su labor investigadora en instituciones de referencia internacional como el NASA Jet Propulsion Laboratory y la Universidad de Harvard. En 2009 regresó a España para crear en el CSIC el Departamento de Química Atmosférica y Clima, impulsando una línea de investigación pionera en nuestro país sobre la influencia de la química atmosférica en el sistema climático. Su trabajo ha contribuido de manera decisiva a comprender cómo determinadas reacciones químicas que tienen lugar en la atmósfera afectan al clima global. Sus investigaciones han revelado el papel fundamental de elementos como el yodo, el bromo y el cloro en la regulación de gases de efecto invernadero, la formación y destrucción del ozono y los mecanismos naturales que contribuyen a mitigar el calentamiento global.

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Autor de cerca de 300 publicaciones científicas, muchas de ellas en revistas de máximo impacto como Nature, Science, Nature Climate Change o Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sus descubrimientos han sido incorporados a los modelos climáticos internacionales utilizados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y otros organismos de referencia mundial. Miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España y Fellow de la Royal Society of Chemistry del Reino Unido, ha recibido reconocimientos de instituciones como la NASA, la American Meteorological Society, la European Geosciences Union y la American Geophysical Union.