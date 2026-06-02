Expectación ante el primer día de la PAU: "Hay nervios pero tenemos ganas, es el último arreón"

Se pelea con un taco de apuntes. Pasa las hojas, las mira de arriba abajo sin detenerse demasiado, les de la vuelta y repite el ritual. Junto a sus amigas, comenta lo que han sido los últimos días. No ha estado nerviosa la última semana, dice, porque se cogió el estudio con tiempo, pero justo antes de entrar al examen le ha entrado un nosequé. Es el vértigo. Varias compañeras la acompañan, sentadas a las puertas de uno de los edificios del Campus de Vera de la Universitat Politécnica de València (UPV). Están a punto de entrar al primer examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), como otros 25.600 jóvenes valencianos. Este año, 2.000 más que en 2025.

La mañana de este martes, la avenida de Tarongers es un hervidero. Los coches colapsan la vía y cientos de alumnos se concentran en torno a las entradas de los campus. Muchos padres acompañan a sus hijos, que echan el resto en el asiento del copiloto mientras una hilera de autobuses arroja multitud de alumnos de muchos puntos de la geografía valenciana. "Estamos un poco nerviosos pero tenemos ganas de que pase, es el último arreón", reconoce un grupo de estudiantes en uno de los accesos de la UPV.

Se agolpan entre el nerviosismo y la expectación. Se confiesan miedos, se cuentan chistes y ríen, se animan y se aplauden. Se hacen fotos. Hay algo de celebración antes de entrar a la prueba de Lengua y Literatura, la que dará el pistoletazo de salida a los tres días que determinarán el futuro más próximo de muchos alumnos. Al menos, es lo que creen. Con una nota de corte en mente, los jóvenes llegan a la PAU muy concienciados. Una alumna del instituto Cid Campeador, de Patraix, no está excesivamente preocupada. Su nota objetivo, para Biología, es la que ya ha conseguido durante el Bachiller, así que con mantener el pulso, lo tendría hecho.

Es la primera vez que una PAU se desarrolla en plena huelga docente. Una profesora, ataviada con el chaleco verde que identifica las reivindicaciones de la educación pública, arenga a sus alumnos bajo el imponente edificio de la Escuela Técnica Superiror de Ingeniería Aeroespacial. Hasta aquí ha querido acompañar a sus educandos. Hay mucha complicidad mientras les explica la ceremonia burocrática que precederá al examen.

"Con estos alumnos estábamos el año pasado sacando el barro de la dana, nos conocemos y sabemos lo que hay y es mejor acompañarlos", explica la docente, que critica aun así los servicios mínimos del 100% aprobados por la Conselleria de Educación para los profesores de Segundo de Bachillerato.

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Los 55 tribunales de toda la Comunitat Valenciana se han constituido con "normalidad", según ha explicado la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, según la cual solo en "muy pocos casos" se ha tenido que tirar del decreto de servicios mínimos para garantizar la constitución de los mismos. Antes de ello, se podía recurrir a las reservas.