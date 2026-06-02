Los ganadores de Talento Joven 2026 reciben su cheque de 4.000 €

Nagore Folgado, Andreea Mara, Mario Ribelles, Antonio Morant y Carlos Prades. Cinco jóvenes que vienen pisando fuerte, que han convertido sus ideas en proyectos reales y que comparten una misma ambición: contribuir a cambiar la Comunitat Valenciana desde el deporte, la acción social, la ciencia, la cultura y la empresa. Así son los ganadores de la XIII edición de los Premios Talento Joven, organizados por Levante-EMV y CaixaBank, que este martes recibieron en mano los cheques de 4.000 euros con los que podrán seguir impulsando las mismas iniciativas que los llevaron a convertirse en auténticos referentes de sus respectivos ámbitos.

El acto de entrega reunió a los premiados con Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV; y Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, en un encuentro que -más que una ceremonia protocolaria- fue una conversación distendida, pausada y cercana sobre emprendimiento, esfuerzo, vocación y futuro. Entre anécdotas, reflexiones y palabras de ánimo, el encuentro -dos meses después de la gala que los coronó como los grandes protagonistas del talento joven valenciano 2026- sirvió para mostrar cómo ha cambiado su día a día y en qué lo han notado especialmente.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; Andreea Mara, ganadora de la categoría Acción Social; y Joan-Carles Marti, director de Levante-EMV. / Fernando Bustamante

Andreea Mara, fundadora y CEO de JoveJobs y ganadora en la categoría de Acción Social, explicó que su iniciativa continúa creciendo y que incluso ya cuenta con nuevas incorporaciones. De hecho, una estudiante en prácticas quiso acompañarla durante la entrega. Mario Ribelles, premiado en Ciencia por Eden Blue, confesó entre risas que nada más terminar el acto debía marcharse a un examen de Bioquímica. Una imagen que resume bien el momento vital de estos jóvenes: reconocimiento y éxito, sí, pero también esfuerzo diario. «Si alguien me hubiera dicho que estaría aquí hoy, no me lo habría creído», reconció el creador del proyecto de ingeniería Ag-Tech reivindicando la importancia de confiar en las ideas propias y de contar con personas y entidades que apuesten por ellas.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; Mario Ribelles, ganador de la categoría de Ciencia; y Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV. / Fernando Bustamante

Durante la conversación, Joan-Carles Martí quiso trasladar a los premiados un mensaje de apoyo y cercanía. «Además de vuestro talento contrastado, sois referentes. Contad con nosotros para lo que necesitéis. Cuando las cosas van bien estamos aquí, pero cuando no van tan bien, también», señaló, abriéndoles de nuevo las puertas para que no dejen de contar con el periódico a futuro.

Así han sido los premios Talento Joven 2026 / Fernando Bustamante

Por su parte, Olga García destacó el valor de unos premios que alcanzan ya su decimotercera edición y que buscan precisamente generar un impacto positivo en la sociedad a través de la juventud. La directora territorial de CaixaBank animó a los ganadores a mantener intacta la pasión por aquello que hacen, a rodearse de buenos equipos y a no perder nunca la confianza en sí mismos. «Sois el presente de la Comunitat Valenciana. Habéis sido valientes al creer en vuestros proyectos y al convertir vuestro propósito en realidad», expuso.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; Carlos Prades, ganador de la categoría de Empresa; y Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV. / Fernando Bustamante

Las claves del éxito

Las palabras encontraron rápidamente eco entre los propios premiados. Nagore Folgado, ganadora en Deporte, aseguró sentirse especialmente identificada con las reflexiones sobre la constancia y la perseverancia. De hecho, la atleta paralímpica destacó que el deporte enseña precisamente que el talento por sí solo no basta si no va acompañado de trabajo, carácter y capacidad de superación. También Carlos Prades, reconocido en la categoría de Empresa por su proyecto ImpactE, puso el foco en la importancia de las personas que acompañan el camino. «Hay que estar muy centrado en los proyectos, pero sin perder los valores ni lo que quieres aportar a los demás», alegó.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; Nagore Folgado, ganadora de la categoría de Deporte; y Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV. / Fernando Bustamante

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Antonio Morant, ganador en Cultura. El pianista, musicólogo y pedagogo recordó que esta era la tercera ocasión en la que se presentaba a los premios y que, finalmente, el reconocimiento ha llegado en una etapa muy especial de su vida. Morant explicó que el galardón también servirá para dar mayor visibilidad a su trabajo en favor de la accesibilidad cultural para personas con discapacidad auditiva, una causa que defiende desde una experiencia personal muy cercana.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; Antonio Morant, ganador de la categoría de Cultura; y Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV. / Fernando Bustamante

La conversación derivó también hacia el papel de las nuevas generaciones en la construcción del futuro. Silvia Tomás aprovechó para desmontar algunos tópicos sobre la juventud actual. «Cada año volvéis a impresionarnos. Veo en vosotros esa capacidad de esfuerzo y de mirar más allá, aunque no lo estáis teniendo fácil. Pero, aun así, seguís luchando por vuestro futuro», destacó.

Antes de concluir el acto, Joan-Carles Martí recordó que muchos de los ganadores de ediciones anteriores han vuelto a ocupar páginas del periódico gracias a la evolución de sus proyectos. Una invitación implícita a seguir creciendo y escribiendo nuevas historias de éxito.

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Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, conversando con los cinco ganadores de Talento Joven 2026. / Fernando Bustamante

Porque si algo quedó claro durante la entrega de los cheques es que estos jóvenes no representan únicamente el futuro. Son ya parte del presente de una Comunitat Valenciana que encuentra en ellos motivos para creer en el talento, la creatividad y la capacidad transformadora de una generación dispuesta a dejar huella.