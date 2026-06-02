El jurado con más Nobel de la historia anuncia el resultado de los Premios Jaume I 2026

Este 2 de junio es el día en el que se anuncien los ganadores de la edición número 39 de los Premios Rei Jaume I. Será a partir de las 13.30 horas, en un acto en el Palau de la Generalitat, en el que se dará a conocer el nombre de los siete galardonados. Antes desde las nueve de la mañana, el jurado se reúne para afrontar la decisión con la participación de hasta 25 Premios Nobel, el máximo histórico de este certamen considerado como los mejores premios científicos de España. Entre las novedades en el plantel, se encuentran Benjamin List (Química en 2022) y Gary Ruckun (Medicina, 2024), quienes reflexionaron sobre el papel de la inteligencia artificial y el buen hace de España en ciencia en una rueda de prensa celebrada el lunes por la mañana.

El prestigioso jurado deberá escoger a los mejores en las siete disciplinas: Investigación Básica, Economía, Investigación Biomédica, Investigación Clínica y Salud Pública, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Revelación Empresarial. La elección se extraerá de un total de 240 candidaturas y, de ellas, un 28 % son mujeres. Son un tercio, pero aun llama la atención la baja presencia femenina. Así lo resalta la valenciana Anna Adam, investigadora oncológica, que se estrena este año entre el centenar de miembros del jurado. "Supongo que es una cuestión de tiempo porque el candidato más joven tiene 50 años -, explicaba en una entrevista con Levante-EMV-. Espero que se revierta con el paso de los años".

Aun colea la polémica de hace dos años, la de la edición del 2024, marcada por la ausencia de mujeres entre los galardonados. "Nos satisface ver que ellas están cada vez más representadas porque su presencia ha crecido notablemente desde el inicio de estos premios, sobre todo en la última década”, destacaba el presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rei Jaume I, Javier Quesada, en la presentación de la edición.

Los aspirantes por cada una de las categorías se reparten de la siguiente manera: en la categoría de Investigación Básica compiten 44 candidaturas, el galardón con mayor número, y 12 de ellas son mujeres; en la de Economía, hay un total de 16 aspirantes y casi la mitad, 7, son mujeres; en Investigación Biomédica, ellas representan el 33 % de un total de 32 contendientes; en Investigación Clínica y Salud Pública, se han presentado 33 personas y solo seis son mujeres; en Medio Ambiente, hay un total de 31 candidaturas, ocho de corte femenino; en Nuevas Tecnologías, compiten 42 aspirantes, 11 de ellos mujeres; y, por último, en la categoría de Revelación Empresarial, se han presentado 42 candidaturas, 13 de ellas lideradas por mujeres.

“Somos la fundación más prestigiosa de España -, ha defendido su presidente, Vicente Boluda-. Nuestro trabajo quiere seguir tendiendo puentes entre la ciencia, la investigación y las empresas porque si la ciencia no tiene un traslado al mundo empresarial, no lo tiene al resto de la población”. Y Quesada también ha hecho hincapié en ello: "Somos los mejores premios del mundo para la gente que reside en España".

Anti-Premio Jaume I

Vicente Boluda y Javier Quesada presentan la edición 2026 de los Premios Jaume I. / Lluís Pérez

La campaña promocional de este año se ha diseñado para ser lo más llamativa posible y poner el foco en los obstáculos que frenan el desarrollo científico y el emprendimiento. Por eso, imitando lo que han hecho otras instituciones, han diseñado el eslogan "Anti-Premio Jaume I", como ocurre con los IG Nobel o los Razzie en el ámbito cinematográfico. La línea gráfica de la misma invierte los papeles de Jaume I y del caballo, el primero porta al segundo sobre el hombro, para resaltar los obstáculos y todo aquello que frena a la ciencia y el emprendimiento: la fuga de cerebros, la temporalidad crónica, o el deseo de pagar antes de ingresar.

Edición 2025

Los premiados de la 37ª edición hicieron gala de una mayor diversidad, después de que la edición anterior no reconociera el trabajo de ninguna mujer. En 2025, los galardonados fueron:

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