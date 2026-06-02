La manifestación de docentes y las obras vuelven a colapsar el centro de València

Colapso en el centro de València esta mañana. Una nueva jornada reivindicativa que arranca con la manifestación de docentes convocada hoy obliga a cortar varias calles y bloquea el tráfico en algunas de las principales vías del centro de la ciudad.

Los profesores se han agrupado en diferentes columnas desde diversos puntos de la ciudad para llegar hasta la plaza de San Agustín, desde donde ha partido la marcha. La manifestación ha arrancado a las 11:00 horas de este martes, pero los cortes de tráfico se han dejado notar a lo largo de la mañana.

La manifestación transcurre desde la plaza de San Agustín por Guillem de Castro, el paseo de la Petxina, el puente de les Glòries Valencianes, la avenida de Pío XII y la avenida de Campanar, hasta el número 32, sede de la Conselleria. Un recorrido similar al que se realizó la semana pasada.

Colapso en València por la manifestación de docentes / Fernando Bustamante

Las calles por las que pasa la marcha permanecen cortadas de manera puntual durante el transcurso de la misma, desde Colón hasta la avenida Campanar. El tráfico se complica esta mañana puesto que los manifestantes pasarán por el cinturón que rodea el centro y que concentra varias de las calles con más tráfico rodado de la ciudad.

El tráfico está siendo desviado por el siguiente cinturón, las grandes vías, por lo que la circulción es mucho más densa de lo habitual.

A los cortes por las movilizaciones de los docentes se suma el corte del túnel de Pérez Galdós, que se mantiene cerrado hasta este miércoles por obras.

Fernando Bustamante

También se han convocado movilizaciones en Alicante y Castellón. En Alicante, la convocatoria es a las 12.00 horas en las escaleras del IES Jorge Juan, mientras que en Castellón se ha previsto una acción a las 11.00 horas ante el IES Crémor. Con estas citas simultáneas, los sindicatos buscan extender la protesta a las tres provincias.

Noticias relacionadas

Nuevas marchas el jueves

El próximo jueves 4 de junio habrá una nueva jornada de manifestaciones. En València, la protesta comenzará a las 11.00 horas en la plaza del Ayuntamiento y finalizará en la plaza de la Virgen. En Alicante, la manifestación está convocada a las 18.30 horas desde las escaleras del IES Jorge Juan. Estas movilizaciones darán continuidad a la presión en la calle en una semana marcada por la persistencia de la huelga indefinida.