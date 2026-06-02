Huelga educativa
Martes de manifestación en València: horario, recorrido y calles cortadas
Los docentes toman las calles en una nueva protesta en el día que comienzan las pruebas PAU para miles de estudiantes
Después de un lunes en el que hubo algo de movimiento a las puertas de la Conselleria de Educación, una concentración de monitores de comedores escolares, marcha lenta para colapsar las entradas de la ciudad por la mañana, una manifestación espontánea de docentes en repulsa por la agresión a una profesora por parte de un agente de policía ayer por la tarde, un “funeral” reivindicativo por las EOI, “escraches” al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y una acampada en la plaza de la Virgen, llega el martes, día de inicio de las PAU.
Pero, lejos de las universidades, hoy martes es el principal día de movilización de la semana. En València, se ha convocado una manifestación a las 11.00 horas. Varias columnas de docentes recorren la ciudad para confluir en la plaza de Sant Agustí, donde comienza la marcha. La manifestación transcurrirá por Guillem de Castro, el paseo de la Petxina, el puente de les Glòries Valencianes, la avenida de Pío XII y la avenida de Campanar, hasta el número 32, sede de la Conselleria. Un recorrido similar al que se realizó la semana pasada.
Las calles por las que transcurre la marcha permanecerán cortadas de manera puntual en los momentos previos y durante su paso, como es habitual.
También habrá movilizaciones en Alicante y Castellón. En Alicante, la convocatoria es a las 12.00 horas en las escaleras del IES Jorge Juan, mientras que en Castellón se ha previsto una acción a las 11.00 horas ante el IES Crémor. Con estas citas simultáneas, los sindicatos buscan extender la protesta a las tres provincias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- La huelga de profesores cambia de escenario en su día 12: ¿qué pasa a partir de ahora?
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias esta tarde en Valencia que podrían venir acompañadas de granizo
- Marcha lenta en los accesos a las ciudades y un nuevo día de negociación: la huelga comienza su cuarta semana
- Educación logra un 'microacuerdo' por los salarios con CSIF y ANPE y rompe el bloque sindical
- STEPV, CCOO y UGT se encierran en la conselleria a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes
- Conselleria acepta reunirse con los directores de centros: “Estamos absolutamente sobrepasados”
- El tiempo en la Comunitat Valenciana este fin de semana: aviso amarillo por fuertes tormentas tras un viernes de calor récord