Martes de manifestación en València: horario, recorrido y calles cortadas

Después de un lunes en el que hubo algo de movimiento a las puertas de la Conselleria de Educación, una concentración de monitores de comedores escolares, marcha lenta para colapsar las entradas de la ciudad por la mañana, una manifestación espontánea de docentes en repulsa por la agresión a una profesora por parte de un agente de policía ayer por la tarde, un “funeral” reivindicativo por las EOI, “escraches” al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y una acampada en la plaza de la Virgen, llega el martes, día de inicio de las PAU.

Laura Ballester

Pero, lejos de las universidades, hoy martes es el principal día de movilización de la semana. En València, se ha convocado una manifestación a las 11.00 horas. Varias columnas de docentes recorren la ciudad para confluir en la plaza de Sant Agustí, donde comienza la marcha. La manifestación transcurrirá por Guillem de Castro, el paseo de la Petxina, el puente de les Glòries Valencianes, la avenida de Pío XII y la avenida de Campanar, hasta el número 32, sede de la Conselleria. Un recorrido similar al que se realizó la semana pasada.

Las calles por las que transcurre la marcha permanecerán cortadas de manera puntual en los momentos previos y durante su paso, como es habitual.

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También habrá movilizaciones en Alicante y Castellón. En Alicante, la convocatoria es a las 12.00 horas en las escaleras del IES Jorge Juan, mientras que en Castellón se ha previsto una acción a las 11.00 horas ante el IES Crémor. Con estas citas simultáneas, los sindicatos buscan extender la protesta a las tres provincias.