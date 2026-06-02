Miles de docentes vuelven a salir a la calle: “Queremos una negociación real y honesta”

Formadas por decenas o centenares de personas, las diferentes columnas procedentes de diferentes puntos de la ciudad o localidades han ido llegando desde primera hora de la mañana a la Plaza de san Agustín. Allí se ha formado una imagen ya conocida estas últimas semanas: una marea de camisetas verdes, chalecos reflectantes y pancartas. De este punto del centro de la ciudad ha arrancado otra manifestación multitudinaria, que ha acabado en la sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar para reclamar "una negociación real y honesta".

Esta vez han sido más de 5.000 personas, según la Delegación del Gobierno, las que han salido a la calle. Algunas de ellas, en grupos formados por decenas, han ido quedándose en diferentes puntos del recorrido, por ejemplo para acudir a las inmediaciones de la plaza de Manises. En el Palau de la Generalitat tenía lugar este martes la proclamación de los ganadores de los Premios Rei Jaume I, una ceremonia con la presencia del president Juanfran Pérez Llorca, y en las calles aledañas, decenas de manifestantes han exigido que intermedie para desbloquear el conflicto o dimita.

Los portavoces de los sindicatos han atendido, como ya es costumbre, a los medios de comunicación antes de comenzar la manifestación. Xelo Valls, de CCOO-PV Educació, ha reclamado un “acuerdo de bases” o “acuerdo marco” que recoja los compromisos fundamentales de la negociación abierta con la Conselleria de Educación. Según ha señalado, los sindicatos siguen sin disponer de ese documento global que fije las líneas maestras del pacto. Ha defendido que dicho acuerdo debe contener los compromisos básicos asumidos por la consellera y el secretario autonómico y servir como punto de partida. “No se puede empezar por el desarrollo antes de asentar las bases”, ha advertido.

Manifestación de profesores en València / Miguel Ángel Montesinos

Valls también ha planteado la posibilidad de reabrir la negociación retributiva. Ha recordado que CCOO y otros dos sindicatos no firmaron el acuerdo salarial anterior al considerar que podía mejorarse y ha señalado que la tramitación de los presupuestos de la Generalitat abre una ventana para aumentar las partidas destinadas a educación. "Hasta el grupo del PP en las Corts puede autoenmendarse", ha dicho.

De las plantillas y ratios al valenciano y los salarios

La dirigente de CCOO ha subrayado que las plantillas y las ratios constituyen “el corazón” del sistema educativo y ha reclamado más recursos humanos para garantizar una inclusión educativa efectiva sin que esta suponga una sobrecarga para el profesorado.

Por su parte, Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV, ha asegurado antes de la manifestación que la negociación con la Conselleria sigue bloqueada en dos cuestiones fundamentales: la mejora retributiva del profesorado y la política lingüística relacionada con el valenciano. El dirigente sindical ha destacado que durante las últimas semanas se han logrado algunos avances en aspectos como las ratios, aunque insuficientes, pero cree que "no es aceptable" la oferta actual de la Conselleria en materia salarial y de valenciano.

Manifestación de profesores en València / Miguel Ángel Montesinos

Asimismo, ha asegurado que los sindicatos están a la espera de recibir un documento definitivo por parte de la Administración una vez concluyan las reuniones técnicas de estos días. En esas reuniones, que cambiaron dos veces de formato y acabaron siendo telemáticas, no están participando estos tres sindicatos que conforman la mayoría sindical al entender que responden a una estrategia de "dilación". De hecho, este lunes CSIF y ANPE han acudido -online- a la segunda de estas "minimesas" temáticas reconvertida, ante la ausencia de las otras organizaciones, en mesa de trabajo, pero de este formato no puede salir ningún acuerdo ante la falta de quórum.

Piden un documento marco

Kilian Cuerda, de UGT-PV, ha reclamado a la Conselleria de Educación que abra una negociación “real y honesta” para desbloquear el conflicto. El sindicalista ha recordado que las organizaciones cuentan con un documento unitario de propuestas y ha pedido que la Administración se siente a trabajarlo “con voluntad de alcanzar consensos”.

A trabajarlo incluyendo también alguna de las aportaciones sindicales porque, dice, Conselleria se ha limitado a desechar la mayoría de ellas “como si fueran fake news”. Según ha denunciado, gran parte de las propuestas planteadas por las organizaciones sindicales ni siquiera están siendo tenidas en cuenta. En lugar de eso, critica, se fragmenta la negociación. Por eso pide un "acuerdo global" y no microacuerdos.

Un poco adelantados respecto al resto de pancartas, la pancarta principal y la de los tres sindicatos que conforman la mayoría llegaron finalmente ante las puertas de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar. Les seguían miles de docentes que desafiaban al sol y gritaban: “consellera, obri la barrera”.

En el ya habitual espacio en la avenida de Campanar en el que las últimas semanas se concentran los manifestantes, después de que Educación decidiera no permitir el paso a la zona ajardinada tras la verja, siguió la música acompañada de cánticos reivindicativos. “Som docents, no som delinqüents”, corearon los miles de manifestantes. Beatriu Cardona, del STEPV, propuso una sentada en protesta por la actuación policial que acabó este domingo con una maestra jubilada agredida en la avenida Pío XII. “Vergonya”, gritaron algunos.

"Todo el Estado está mirando"

“Ya se dice que en Madrid quieren hablar con nosotros para ver cómo hemos hecho esto”, dijo Marc Candela, del STEPV, al volver a coger el micrófono. Aseguró que “todo el Estado está mirando”, que las reivindicaciones de los docentes están abriendo los telediarios. Dijo que fue la insistencia de los sindicatos la que consiguió que se negociara este fin de semana. “Se nos amenazó con un requerimiento", recordó. En todo caso, sobre el momento actual, aseguró que las negociaciones siguen fragmentadas. “Hemos dicho que no, que no queremos dilatar en el tiempo y alargar la agonía”, dijo. Cuando esté el documento definitivo, lo someterán a consulta. “La movilización es el único lenguaje que entienden”, zanjó.

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Así que la movilización sigue. De hecho, nada más terminar la manifestación, varios de los docentes volvieron en grupos hacia el centro. Algunos se unieron a la protesta ante el Palau de la Generalitat, otros se acercaron a la acampada que sigue en la plaza de la Virgen. Este jueves se celebrará otra manifestación, aunque el resto de días van surgiendo acciones autoorganizadas, como la acampada misma.