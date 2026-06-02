La policía corta los accesos a la calle Caballeros y al Palau para blindar el fallo de los Jaume I

Parte de los manifestantes que han recorrido y colapsado el centro de València desde esta mañana en su marcha hacia la conselleria de Educación se encaminan ahora a la Plaza de la Virgen para mostrar su apoyo a los docentes en huelga acampados junto al Palau de la Generalitat. Ambas protestas se producen a escasos metros de donde el jurado de los Premis Jaume I acaban de fallar los galardonados de esta edición.

Decenas de personas se manifiestan en las calles aledañas al Palau de la Generalitat, donde se está celebrando la proclamación de los ganadores de los premios Jaume I. La policía ha cortado los accesos a este tramo de la Calle Caballeros, pero en las calles cercanas se concentran decenas de personas con megáfonos, pancartas y chalecos amarillos. En el tramo cortado de la calle caballeros está también la pancarta gigante con la cara de la consellera de Educación, Carmen Ortí y las manos rojas.

El entorno del Palau, blindado frente a los docentes en huelga / Lluís Pérez

Corean “Educació pública de qualitat i en valencià” y, cara a los agentes de Policía, “vergonya”. Mientras tanto, en el interior del Palau siguen los invitados al acto de lectura de los ganadores, entre las que se encuentra la consellera de Educación y Cultura, Carmen Ortí.

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El perímetro de seguridad puesto en marcha por la policía se extiende desde la Plaza de Manises hastra prácticamente la Plaza de la Virgen a través de la calle Caballeros