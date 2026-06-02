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Huelga indefinida

Los profesores llenan la Plaza de la Virgen en su segunda noche de acampada

Las docentes han recordado que la acampada se ha organizado para exigir que la Conselleria de Educación retome la negociación con todos los representantes sindicales

Los docentes acampan por segunda noche consecutiva en la Plaza de la Virgen de València

Los docentes acampan por segunda noche consecutiva en la Plaza de la Virgen de València

J.M. López

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Laura Ballester

València

La Plaza de la Virgen de València se ha llenado de profesores y profesoras “en lluita per la pública” y contra la precariedad de los docentes en la segunda noche de acampada en pleno corazón del barrio de la Seu del distrito de Ciutat Vella de València. Además de los y las docentes que piensan pasar la noche en una veintena de tiendas de campaña montadas en el centro de la plaza, decenas de profesores y profesoras han acudido a la Plaza de la Virgen para “sopar a la fresca” y acompañanar a los compañeros y compañeras que pasarán la segunda noche acampados en el centro de València.

Aunque el ambiente es festivo, en algunos momentos, dolçainers i tabaleters han interpretado “La manta al coll i el cabasset”, las docentes han recordado que la acampada se ha organizado para exigir que la Conselleria de Educación retome la negociación con todos los representantes sindicales. “Queremos negociar, no queremos estar aquí acampados”, aseguraba una docente que ha participado desde ayer en la concentración de la Plaza de la Virgen a Levante-EMV.

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