Estos son los siete ganadores de los Premios Jaume I 2026: sin valencianos y solo una mujer premiada

El secreto de la 38ª edición de los Premios Jaume I se ha desvelado con el anuncio de los siete ganadores de este 2026, cuya lectura se ha producido este martes al mediodía en un acto solemne en el Palau de la Generalitat. Son dos los grandes titulares del fallo: los galardones se olvidan de los valencianos, ya que ninguno de ellos es de la Comunitat Valenciana; y solo hay una mujer entre los galardonados. Es decir que, pese al 28 % de candidaturas femeninas, solo el 14 % de los galardones se les conceden a ellas; el porcentaje cae a la mitad entre las aspirantes y su cuota de género final.

La presente edición se recordará por reconocer ámbitos como la robótica, por el impulso empresarial mediante una reconocida marca de ropa, por los avances en enfermedades cardiovasculares o por el trabajo en la investigación de los niveles químicos en la atmosfera y su relación con el cambio climático. Sin olvidarse de la genética, la robótica biohíbrida o la economía conductual o de género.

El acto de lectura del acta del jurado ha estado presidido por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; del presidente de la Fundación Premios Jaume I, Vicente Boluda, y del director general de la misma, Javier Quesada. Este último ha sido el encargado de descubrir el fallo.

Los nombres de los ganadores por categoría son los siguientes:

Investigación Básica: Lluís Torner Sabata, especializado en fotónica.

Lluís Torner Sabata, especializado en fotónica. Economía: Nagore Iriberri, por sus contribuciones en el ámbito de la economía conductual y de género.

Nagore Iriberri, por sus contribuciones en el ámbito de la economía conductual y de género. Investigación Biomédica: Ben Lehner, por haber abordado cuestiones biológicas fundamentales en genética humana.

Ben Lehner, por haber abordado cuestiones biológicas fundamentales en genética humana. Investigación Clínica y Salud Pública: Borja Ibáñez, cuyo estudio se ha centrado en las enfermedades cardiovasculares.

Borja Ibáñez, cuyo estudio se ha centrado en las enfermedades cardiovasculares. Medio Ambiente: Adolfo Saiz, que ha investigado al cambio de las condiciones químicas en el cambio climático.

Adolfo Saiz, que ha investigado al cambio de las condiciones químicas en el cambio climático. Nuevas Tecnologías: Samuel Sánchez en reconocimiento a la investigación de los nanomotores autopropulsados y la robótica biohíbrida.

Samuel Sánchez en reconocimiento a la investigación de los nanomotores autopropulsados y la robótica biohíbrida. Revelación Empresarial: Borja Vázquez, cofundador y presidente de la marca de moda Scalpers por haber sido líder de un proyecto empresarial de éxito.

La elección se extrae de un total de 240 candidaturas y, de ellas, un 28 % son mujeres. El mayor número de candidaturas se ha presentado en las categorías de Investigación básica, con 44 aspirantes; y de Revelación Empresarial con 42 y el mayor número de mujeres, con 13.

En su intervención, el presidente Juanfran Pérez Llorca ha destacado que más que un ejemplo, los siete galardones “son un orgullo que nos honran a todos” y son, desde ahora, “portavoces de los valores que nos definen como pueblo”. Son, en resumen, un reconocimiento al “mérito individual”, pero representan la apuesta de la Comunitat Valenciana, con la Generalitat al frente, de la apuesta por “la ciencia, el talento y los emprendedores”.

En este sentido, ha destacado la apuesta de su gobierno por impulsar el programa Valer, dotado con 17 millones de euros hasta 2029, que permitirá la incorporación de una treintena de investigadores con "contratos estables y financiación competitiva". Es una de las contribuciones de la Generalitat por tratar de que España llegue el 3 % del PIB en inversión en investigación que la Unión Europea se ha marcado como objetivo. En la actualidad, como ha recordado Llorca, la inversión nacional se encuentra en el 1,5 % del PIB estatal, un punto por encima del 0,5 % de finales de los años 80.

Acto de proclamación de los galardonados Premios Jaume I en el Palau de la Generalitat / ROBER SOLSONA/ EUROPA PRESS

Protestas de docentes

Como toda la actualidad valenciana, el acto ha estado marcada por la huelga indefinida de profesores. Varios grupos de docentes han protestado en los alrededores del Palau, que se ha blindado para alejarlos de las puertas de acceso. El carrer Cavallers y la plaza Manises se han blindado frente a los manifestantes porque, además del centenar de expertos, ha estado presente la conseller de Educación, Carmen Ortí. Entre las autoridades, destacaba la presencia de la alcaldesa de València, Maria José Catalá; y de los consellers José Antonio Rovira, Marciano Gómez y Marian Cano.

Amenaza de la IA

La decisión la han tomado esta mañana en Capitanía General, donde los siete jurados, con presencia récord de Premios Nobel, se han reunido después de la lectura de la declaración consensuada, en la que el centenar de expertos han alertado sobre la amenaza que supone para la ciencia el desarrollo de la "inteligencia artificial", pese a que esta es "otro gran éxito de la ciencia". Por un lado, "ha aportado grandes beneficios a la ciencia y promete mucho más" porque "acelera la búsqueda, el análisis y la codificación". Pero, por otro lado, "permite -, como alertan los expertos- una desinformación sofisticada y engañosa de todo tipo: audio, imagen y vídeo".

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