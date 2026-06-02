El sector del taxi acusa a Martínez Mus de "mentir con desvergüenza", proteger a las VTC y a los "especuladores" y "legalizar el intrusismo"

Las dos partes en contienda (taxista y sector de las VTC) se reservan una opinión más completa para cuando conozcan el contenido íntegro del decreto de movilidad aprobado por el Consell el pasado viernes. Pero el avance que se hizo desde la Vicepresidencia y Conselleria de infraestructuras sobre los principales puntos que se regulan y, sobre todo, las primeras reacciones ya dan bastantes pistas sobre quién se siente ganador y quién entiende que su posición queda más debilitada. En esta segunda trinchera se ubican los taxistas. En la primera, las VTC. Ante un decreto que, entre otros aspectos, elimina los 15 minutos de espera obligatoria al contratar las VTC y les permite prestar servicios urbanos.

Desde la patronal de vehículos de transporte con conductor Movva explican a este diario que prefieren "esperar a la publicación oficial del Decreto-ley para hacer una valoración completa". Agregan, con todo, que "si se confirma lo que se ha trasladado hasta ahora, la Comunitat Valenciana no habrá aprobado una solución definitiva, sino una solución temporal que no resuelve el conflicto: lo aplaza”.

La Confederación de Taxistas Autónomos, por su parte, también ha anunciado que decidirá las acciones que emprenderá "en cuanto tenga el texto del decreto ley", pero, de entrada, expresa con dureza su rechazo a la norma. Acusa al vicepresidente y conseller Vicente Martínez Mus de haber "mentido", con "total desvergüenza" cuando prometió modificar la Ley del Taxi como respuesta a la demanda del sector y para "proteger el servicio público del taxi". Le echan en cara que haya "incumplido promesas" como "regular las plataformas (similar a lo hecho con Airbnb), modificar la ley para aclarar que las VTC solo pueden trabajar en el ámbito interurbano" o "regular todo lo posible para evitar que las VTC hagan de taxis", entre otras cuestiones.

"Legalizan la selva en zonas urbanas"

En vez de satisfacer todas estas demandas del sector del taxi, como, aseguran, se comprometió Martínez Mus, el responsable de las políticas de movilidad ha impulsado un decreto que solo "sirve para proteger a las plataformas y a los especuladores". Una norma que "legaliza el intrusismo y la selva en las zonas urbanas".

La confederación de taxistas autónomos, que preside Fernando del Molino, rechaza un decreto que habilita "a casi 2.000 VTC nacionales" a prestar servicios urbanos "en todos y cada uno de los municipios de la Comunitat Valenciana". Una disposición que se aprueba, reprochan, "sin contar con ayuntamientos, sin ningún informe de necesidad, sobre afectación al transporte público, al tráfico o a la contaminación".

Además, lamentan, en la norma se "facilitan la concesión de nuevas licencias por encima de la ratio de 1/1000 con la excusa de que haya demanda desatendida de servicio". Los autónomos del taxi critican también que se elimine la "exclusividad" del taxi en áreas y municipios donde existía. En definitiva, el decreto "protege el servicio privado de las VTC y a los especuladores que llevan años solicitando VTC nacionales interurbanas".

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La provisionalidad como coartada

El nuevo decreto modifica el anterior 4/2019 de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), y la Ley 13/2017 del Taxi de la Comunitat Valenciana. El Consell anunció el viernes los permisos a la VTC para operar en áreas urbanas son una "habilitación provisional durante un plazo máximo de dos años o hasta la elaboración del estudio técnico sobre la movilidad y el equilibrio entre ambos sectores". Lo que para la patronal Movva de VTC es una solución provisional que no resuelve el conflicto, para el taxi es una simple coartada del gobierno valenciano, que "promete un informe en un plazo máximo de dos años para justificarse". "Todos sabemos la lentitud y la incapacidad de la Administración, como ejemplo llevamos cuatro Sentencias del TSJ por Tarifas con informes chapuceros", concluyen desde la Confederación de Taxistas autónomos.