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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
Un grupo de profesores ha acampado de forma indefinida en la plaza de la Virgen
Un grupo de decenas de profesores ha decidido acampar en la plaza de la Virgen la noche de este lunes. La idea es no moverse hasta que la negociación sea real y efectiva. "Conselleria se está burlando de nosotros".
Marta Rojo
La brecha entre Educación y docentes se agrava entre acusaciones, plantes y protestas
Una nueva manifestación recorrerá este martes un camino ya conocido por los docentes en huelga: el que une el centro de la ciudad con la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar, epicentro de la negociación con los docentes en paro indefinido pero también de la protesta. Es el segundo día de la cuarta semana de huelga y los ánimos se van cargando. De hecho, no estaba previsto ni convocado oficialmente, pero una marcha de personas, sobre todo profesores huelguistas, “espontánea”, según los sindicatos, recorrió este lunes el centro de la ciudad en dirección a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana en protesta por el empujón que un policía propinó a la manifestante. A la vez, o con pocas horas de diferencia, intentaba contener la crisis la delegada Pilar Bernabé en una reunión con representantes sindicales en la subdelegación del Gobierno en la que explicaba que se ha abierto un expediente disciplinario al agente y que la agredida ha presentado una denuncia.
Marta Rojo
Un grupo de docentes en huelga acampa en la plaza de la Virgen
"La iniciativa parte de un grupo de docentes que estamos hartas de esperar, de ir al ritmo de Conselleria". Así explica uan de las organizadoras por qué un grupo de decenas de profesores ha decidido acampar en la plaza de la Virgen esta noche. La idea es no moverse hasta que la negociación sea real y efectiva. "Conselleria se está burlando de nosotros".
Ante ese convencimiento, en una de las asambleas que durante todas estas cuatro semanas de huelga se han ido convocando para debatir sobre los siguientes pasos a seguir, se buscó hacer "un movimiento más contundente" para elevar la presión sobre la negociación y conseguir avances lo más pronto posible. "La Conselleria está acabando con nuestra paciencia, tenemos que ir un paso más allá", ha dicho.
Marta Rojo
Dos manifestaciones marcan el paso de la cuarta semana de la huelga educativa
Los resultados de la encuesta que este fin de semana lanzaron los sindicatos STEPV, CCOO y UGT a la comunidad de docentes fueron claros. De los más de 30.000 que votaron, un 54% respaldaba seguir con el paro pero con movilizaciones puntuales, mientras que el 26 % de las 30.014 respuestas obtenidas apostó por respetar la huelga como hasta ahora. Es decir, un 80 % quería sostener el pulso por la educación pública.
El IES Torís amanece bloqueado con cadenas en una acción atribuida a piquetes de la huelga
El instituto de Turís ha amanecido hoy con cadenas que impedían la apertura de las puertas. “El alumnado ha llegado a su hora y no ha podido entrar”, dice la directora del IES Torís, Rosa Guillamón. Los profesores han solicitado ayuda a la patrulla de la Policía Local que a diario supervisa el acceso de los jóvenes al centro. Los agentes han intentado cortar las cadenas con una cizalla, pero no han podido y han telefoneado al Ayuntamiento de Turís para que enviara a la brigada de obras con equipamiento para poder cortar la cadena, describe. Finalmente, un operario municipal con una sierra radial ha podido cortar la cadena y profesores y alumnos han podido acceder al instituto, según ha explicado la directora.
Las pruebas de la PAU reúnen a 25.666 alumnos y 55 tribunales en la Comunitat Valenciana
La escuela concertada aumenta presión educativa desde esta semana
Miguel Angel Montesinos
Concentración en la puerta de la EOI de València y huelga en pleno día de pruebas de certificación
Laura Ballester
Una concentración de profesores protesta por el centro de València por la agresión a la profesora por un policía
Unas 3.000 personas protagonizan una "protesta espontánea" por el centro de València, según informa la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País València (CC OO) en sus redes sociales. "Más de 3.000 personas están protagonizando ahora mismo una protesta espontánea por las calles del centro de Valencia y por la Delegación del Gobierno en protesta por la agresión sufrida ayer por una compañera que ejercía pacíficamente su derecho a la huelga", informan los responsables de Feccoopv.
Lluís Pérez
Cajas de resistencia o 'crowfundings' sin afiliación y por comarcas para apoyar al profesorado de huelga: la propuesta de UGT
La caja de resistencia para el profesorado valenciano, impulsada por Escola Valenciana y la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), lleva recaudado más de 150.000 euros después de una donación proveniente de los docentes de las Illes Balears. El objetivo es generar un fondo para ayudar a los docentes en huelga indefinida y que el impacto en la nómina sea menos intenso. Al inicio de la cuarta semana de huelga, UGT lanza un modelo alternativo -complementario, en realidad- para configurar una serie de fondos no adheridos a ninguna entidad sindical, descentralizados por comarcas y gestionados a través de entidades locales. Es una medida para generar una "estructura solvente y organizada" para permitir su "funcionamiento con garantías" a nivel técnico y jurídico.
Marta Rojo
Conselleria modifica su propuesta con calendarización y más recursos para los equipamientos de FP pero sin cambios en salarios y ratios
Sin absolutamente ninguna novedad en materia de infraestructuras y de salarios y con clarificaciones, más que avances, en todo lo demás. Los tres sindicatos que conforman la mayoría sindical y que siguen convocando la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana -STEPV, CCOO y UGT- reclamaban este lunes un nuevo documento de propuesta por parte de la Conselleria para continuar con la negociación o volver a someterlo a valoración de los docentes y lo han recibido finalmente alrededor de la una de la tarde, justo cuando la consellera comparecía en rueda de prensa asegurando que tenía la "mano tendida" pero condenando la "manipulación" que, a su juicio, cometen estos mismos sindicatos.
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