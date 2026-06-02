Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy

Un grupo de docentes en huelga acampa en la plaza de la Virgen

"La iniciativa parte de un grupo de docentes que estamos hartas de esperar, de ir al ritmo de Conselleria". Así explica uan de las organizadoras por qué un grupo de decenas de profesores ha decidido acampar en la plaza de la Virgen esta noche. La idea es no moverse hasta que la negociación sea real y efectiva. "Conselleria se está burlando de nosotros".

Ante ese convencimiento, en una de las asambleas que durante todas estas cuatro semanas de huelga se han ido convocando para debatir sobre los siguientes pasos a seguir, se buscó hacer "un movimiento más contundente" para elevar la presión sobre la negociación y conseguir avances lo más pronto posible. "La Conselleria está acabando con nuestra paciencia, tenemos que ir un paso más allá", ha dicho.

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