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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy

Un grupo de profesores ha acampado de forma indefinida en la plaza de la Virgen

Decenas de personas acampan en plena plaza de la Virgen de València en apoyo a la huelga educativa

Decenas de personas acampan en plena plaza de la Virgen de València en apoyo a la huelga educativa

Daniel Tortajada

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Marta Rojo

Marta Rojo

València

Un grupo de decenas de profesores ha decidido acampar en la plaza de la Virgen la noche de este lunes. La idea es no moverse hasta que la negociación sea real y efectiva. "Conselleria se está burlando de nosotros".

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