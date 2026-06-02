La valenciana Anna Adam, jurado de los Premios Jaume I: "En España hacemos cosas muy buenas con pocos recursos en investigación, fuera se nos rifan"

Anna Adam es originaria de Dénia y, desde el año 2022, trabaja en Nueva York, en el Albert Einstein College of Medicine con un objetivo muy concreto: investigar el fenómeno de las células cancerosas latentes en otros órganos, enviadas desde la mama al cerebro cuando el tumor aun es indetectable, y que son el origen de una recaída metástasis posterior, incluso años después de haber superado la enfermedad inicial. Si se conoce el motivo, se podrá abordar un tratamiento para prevenir que ocurra. Su trayectoria es resultado de la educación pública desde pequeña. Estudió en la Universitat Politècnica de València (UPV) y realizó su tesis doctoral en Incliva con la doctora Anna Lluch. Cuatro años después de marcharse a Estados Unidos recibió la noticia de formar parte del jurado de los Premios Jaume I -se estrena en su papel- con "mucha ilusión" por ser valenciana y por haber seguido los premios cuando residía en la Comunitat Valenciana.

¿Cómo ve el nivel de este año?

En la categoría de Medicina Clínica y Salud Pública, hay gente muy buena y la decisión será difícil seguro. Al final, creo que cada uno valora que la trayectoria sea más o menos importante, pero también un poco por afinidad al trabajo concreto, un poco con el corazón porque todos tienen gran nivel. Sí que observé nada más abrir el listado que hay muy pocas mujeres aspirantes, al menos en este apartado.

Hace dos años, hubo polémica por ganadores íntegramente masculinos.

Es normal que haya tan pocas mujeres porque la edad de los candidatos supera los 50 años y, en esa generación, los puestos de responsabilidad los ocupan generalmente hombres. Eso con el tiempo cambiará, aunque es verdad que siguen haciendo falta referentes femeninos. No puede ser que preguntes por una científica y nombren a Marie Curie. Hay científicas de mi generación que han hecho cosas importantísimas y debemos mostrar que se puede ser madre e investigadora o que una mujer sea jefa en un laboratorio todo de hombres. Los referentes reales contribuyen a cambiar las cosas, aunque sea poco a poco.

Trabaja en los Estados Unidos. Es un ejemplo de la fuga de talento. ¿Estamos tan por detrás en ciencia?

Al irte fuera te das cuenta de una cosa: estamos superbién preparados, incluso me atrevería a decir que mejor que ellos. En Europa, y en España en particular, hay muy buenos científicos y fuera, se 'nos rifan'. Trabajamos mucho porque creo que estamos acostumbrados a hacerlo con menos recursos. Y tenemos la suerte de contar con una educación pública que permite que una persona brillante pueda hacer la carrera que quiera.

Entonces, ¿en qué tenemos deberes?

La financiación que se dedica a la investigación como tal; al final, todo es cuestión de dinero. La principal diferencia con Estados Unidos es que la ciencia es mucho más rápida, no es mejor como tal. Aquí vamos paso a paso para no perder recursos y allí se arriesgan a perder dinero antes que perder tiempo porque este también tiene su coste. Otro asunto también es el de la estabilidad. En España tienes una beca para el Doctorado, luego para el post y, luego, puedes tener un contrato para un año o dos... Vives siempre en el limbo. En Nueva York no me preocupa esto.

La carrera aeroespacial o la Oncología tienen mucha repercusión, pero no ocurre así en muchas disciplinas.

El problema está en el conocimiento sobre la ciencia básica, la que se hace con bacterias o levaduras. Parece que no tiene aplicación, pero siempre la tiene. Entiendo que no debería ser así, pero al final tú conectas más con algo cerca de tu realidad, como es una enfermedad. Es muy difícil trasladar la ciencia al público general y que se comprenda su importancia.