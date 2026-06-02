Lo que no se ve de los Presupuestos: de Lo Rat Penat a los toros, los agraciados del Consell que duplican sus ayudas

Los presupuestos son la expresión económica de un proyecto político. Y en la letra pequeña de las cuentas presentadas el pasado viernes por el Consell de Juanfran Pérez Llorca puede leerse hasta dónde llega el perímetro sociológico de un gobierno, especialmente en las líneas de subvención de cada una de las direcciones generales.

Una de las apuestas que ha dejado claras este Consell (al margen de las retransmisiones en À Punt) es la de los toros. Esta vez no aparece en la Conselleria de Cultura sino en la de Emergencias, lo que ha provocado cierta sorpresa. El Consell del PP destinará este año más de un millón de euros a este sector. En concreto, serán 1.030.000 euros a través del presupuesto de Protección Civil, más del doble que el pasado año.

Siguiendo la estela de los primeros presupuestos, con Vox en el Consell y Vicente Barrera como vicepresidente, la madrileña Fundación Toro de Lidia se lleva 300.000 euros para sus actividades y festejos. A ellos se suman varias líneas más para la organización de 'bous al carrer', divulgación de los festejos, adeucación de los elementos de protección en los festejos de calle, ayudas a escuelas de 'recortadores' o ayuda a la celebración de corridas en plazas de tercera en la C. Valenciana.

En materia identitaria, el proyecto de presupuestos del Consell también mima a su sector más próximo entre las entidades valencianistas. Además de los 100.000 euros a través de sendas ayudas de 50.000 que reciben Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana (50.000 de Cultura y 50.000 de Justicia cada una), la Conselleria de Participación ‘esconde’ una suculenta ayuda. Lo Rat Penat recibe 400.000 euros a través de la Dirección General de Participación para la rehabilitación y reforma de su sede o para obras urgentes de consolidación del edificio. El año pasado esa ayuda eran 200.000 euros. En total, Lo Rat capta medio millón este 2026.

También recibe 15.000 euros la asociación cultural Cardona i Vives de Castelló. O el Obispado de Orihuela, 30.000 euros, procedentes de la Conselleria de Justicia, que gestiona las competencias de promoción del autogobierno y ‘concordia’ (antes llamada memoria democrática). El Seminario de Orihuela también recibe 50.000 euros desde la Dirección de Centros Docentes.

Hay otras organizaciones que han dejado de aparecer en los últimos años. Una de ellas es precisamente Juristes Valencians, significada por la promoción del autogobierno y que se ha enfrentado al Consell por el bloqueo de la reclamación del derecho foral a través de una reforma de la Constitución.

La ONU, de nuevo sin ayudas

No es la única asociación que ha desaparecido de las cuentas. En el apartado de entidades que se quedan sin fondos directos de la Generalitat están, por segundo consecutivo, las vinculadas con las Naciones Unidas. En 2024, cuando gobernaban ya PP y Vox, tanto Acnur como la Unrwa (centradas en personas refugiadas y la segunda específicamente en personas palestinas), como Unicef (vinculada a la infancia) recibieron 600.000 euros. Sin embargo, en 2025 esta asignación desapareció de los convenios directos. Sí se mantiene Farmaceuticos Mundi y Cruz Roja, con la misma cuantía, 600.000; y se han sumado Bombers pel món y la Asociación de Intervención, Ayuda y Emergencias con 30.000 euros cada una.

En otros casos, las ayudas continúan, pero han sufrido una merma. La Unió de Periodistes, mayoritaria en la profesión, recibe 8.000 euros, menos que otras organizaciones sectoriales. Es la misma cantidad que el año pasado, cuando hubo un recorte a la mitad.

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Por lo general, la mayoría de asociaciones y entidades que perciben ayudas las mantienen pese a los cambios de gobierno. Sucede por ejemplo, con la Fundación Francisco Brines (50.000) o la Max Aub (30.000). También con entidades vinculadas al terrorismo. Este 2026 diferentes entidades se reparten unos 160.000 euros (la Fundación Víctimas del Terrorismo, Covite, víctimas del 11-M, la Asociación Víctimas del Terrorismo, o la Fundación Manuel Broseta).