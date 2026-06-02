Vox marca el paso al Consell con los presupuestos y la "prioridad nacional": "Si no aparece, no lo apoyaremos"

En el mismo escenario en el que justo una semana atrás anunció que había un acuerdo con el Consell para los presupuestos de 2026, el síndic de Vox, José María Llanos, ha salido a marcar el paso al Ejecutivo autonómico con la tinta de las cuentas todavía fresca. Y si el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, tanto viernes y lunes aseguró que ni en el proyecto financiero ni en el Anteproyecto de ley de Acompañamiento había rastro alguno de "prioridad nacional" ("son números", justificó), este martes Llanos ha matizado al encargado de firmar ambas normas para señalarle que si no la hay, la "habrá" y sino, no habrá apoyo de Vox.

"Eso está acordado", ha expresado el síndic de la formación de Santiago Abascal sobre la "prioridad nacional", una de las banderas del partido y situada como uno de los tres ejes que han permitido desbloquear el acuerdo presupuestario. A ello ha añadido que esta "irá en la ley de Medidas Fiscales", la conocida ley de Acompañamiento que el Consell sacó el lunes a exposición pública; "si no aparece suficientemente reflejado, seguiremos negociando y será vía enmiendas, y si no aparece, no apoyaremos a los presupuestos", ha sentenciado el dirigente voxista.

De momento, la "prioridad nacional" no aparece ni en la ley de Acompañamiento ni en el Proyecto de ley de los Presupuestos de la Generalitat para 2026. "Son números", justificó el viernes para explicar la ausencia de referencia alguna sobre esta Rovira, mismo argumento que dio el lunes al explicar la reforma del IRPF incluida en la ley de Medidas Fiscales. Lo más parecido a esa reclamación es la exigencia de una "vinculación territorial" para ser adjudicatario de VPP, poco más, pese a la bandera ondeada el martes pasado por Vox.

Con esa incógnita abierta y la negativa taxativa del conseller de Hacienda, Vox ha convocado para este martes una rueda de prensa en las Corts. No es del todo habitual la cita, pero los voxistas necesitaban marcar terreno tras 72 horas donde el negro sobre blanco de los dos proyectos legislativos desmontaban sus supuestos logros negociadores. Ahí, sin entrar directamente al choque con Rovira ("de lo que diga el señor Rovira, responderá el señor Rovira"), ha reivindicado las medidas pactadas, no tanto porque estén ya en las cuentas, sino porque se incluirán a través de enmiendas en el trámite parlamentario.

El síndic del grupo parlamentario Vox, José María Llanos, durante una sesión de control. / Rober Solsona/Europa Press

Es ahí donde el síndic voxista ha incluido la prioridad nacional. "Habrá prioridad nacional en las ayudas públicas, en el acceso a la vivienda y en el producto nacional", ha insistido Llanos quien ha especificado que se canalizará a través de un "periodo mínimo reforzado de arraigo", basado en el empadronamiento histórico en España y la Comunitat Valenciana, "la trayectoria de cotización"o la "permanencia en el sistema". "Eso está pactado; hay prioridad nacional porque sino Vox no negociaría los presupuestos, si no hubiera no aprobará los presupuestos", ha asegurado, anunciando su próxima incorporación vía ley de Acompañamiento.

Recorte a la AVL y prohibición niqab

No es lo único. El dirigente del partido de ultraderecha ha añadido otras medidas que aparecerán en ambas normativas a partir de las enmiendas. Una de ellas es la prohibición del uso del niqab y el burka en espacios públicos, del que en el anteproyecto de Acompañamiento no aparece nada. También ha anunciado una futura ley para establecer protocolos de control para evitar fraudes de empadronamiento, la vía de acceso para que muchas personas migrantes puedan acceder a los servicios públicos básicos.

Asimismo, en esa materia de acuerdos entre el Consell y Vox que todavía no han aterrizado sobre el papel pero que Llanos ha asegurado que estarán, se encuentra el recorte a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Será, ha concretado, de un 25 %, en línea contraria con el aumento hecho por el Ejecutivo autonómico en su proyecto legislativo donde le aumenta los fondos un 5 % respecto al año anterior. También habrá recortes, sin concretar, a las subvenciones a la patronal y sindicatos como tampoco ha concretado otras partidas que, ha admitido, no le gustan en la Vicepresidencia primera, la de Susana Camarero, que tiene competencias en Igualdad, Empleo, Juventud y Vivienda.

Noticias relacionadas

Cuánto de lo esgrimido en la rueda de prensa de este martes se acabe convirtiendo en realidad y cómo se verá en las próximas semanas a través de las enmiendas. Lo que está claro es que a falta de un documento firmado público, la "prioridad nacional" y las concesiones del Consell a los voxistas han acabado erigiéndose en una especie de gato de Schrödinger, que están y no están a la vez, y que han llevado hasta cierta irritación final al síndic de Vox: "Lo puedo decir por décima vez, esas cuestiones están acordadas, sino no estaríamos aquí".