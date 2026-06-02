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Vuelven los paros al metro de Valencia y Alicante este martes 2 de junio, con 80% de servicios mínimos por la PAU

Los 25.666 estudiantes y el resto de pasajeros verán reducida la frecuencia de trenes de 7,00 a 10,00 horas; de 13,00 a 16,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas

Los paros están convocados también para este jueves, 4 y los días 9, 11 y 16 de junio

Un convoy de Metrovalencia en la estación de Àngel Guimerà, en hora punta.

Un convoy de Metrovalencia en la estación de Àngel Guimerà, en hora punta. / Germán Caballero

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EFE

València

El metro de Valencia y el de Alicante vuelven este martes a los paros convocados por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), para los que se han establecido unos servicios mínimos del 80 % al coincidir con la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), a las que están matriculados más de 25.600 estudiantes.

Esta semana los paros están convocados para el martes y el jueves, dos de las tres jornadas de exámenes de las PAU en las cinco universidades públicas valencianas, según el calendario de huelga que contempla en total cinco días (2, 4, 9, 11 y 16 de junio, entre las 07:00 y las 10:00 horas, las 13:00 y las 16:00 horas y las 19:00 y las 21:00 horas). Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) ha establecido unos servicios mínimos del 80 % para los días 2 y 4 de junio, con motivo de los desplazamientos por las PAU, y del 75 % para el resto de jornadas de paros.

55 tribunales constituidos

La empresa pública de ferrocarriles garantiza el servicio de trenes y tranvías con modificaciones respecto a su hora de paso habitual durante las horas de la huelga. En el resto de franjas horarias los trenes y tranvías circularán con normalidad, según ha informado en redes sociales.

Este año, las PAU cuentan con 25.666 estudiantes matriculados en la fase obligatoria y se desarrollarán en el marco de la huelga indefinida del profesorado con el 100 % de los servicios mínimos establecidos tanto para los exámenes como para la corrección.

Se han constituido 55 tribunales distribuidos entre las cinco universidades públicas valencianas, con el objetivo de acercar las sedes examinadoras al alumnado de todas las comarcas.

Según la información dada este domingo por Educación, la Universitat de València albergará 16 tribunales; la Politècnica de València contará con 12; la Universidad de Alicante sumará 10; la Universidad Miguel Hernández de Elche dispondrá de 11; y la Universitat Jaume I de Castelló gestionará 6.

Nueva ronda de paros

El Semaf ha decidido mantener el conflicto y continuar las huelgas que han desarrollado ya en meses anteriores "ante la ausencia de respuesta de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al colectivo".

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