Dentro de la acampada educativa de València: “Buscamos ocupar un espacio, ser más incómodos desde lo pacífico”

Al llegar, se ven las tiendas, a los laterales y la zona de sombra central con grandes toldos. Hace mucho calor: bajo techo, al menos, no da el sol, pero a cambio las lonas recalientan un poco el aire. En una mesa hay varios -muchos- rollos de cinta aislante, quizá porque es lo que tiene el montaje y desmontaje. En otra, un tablero de ajedrez. A la sombra se sientan decenas de personas en sillas plegables, de playa. Podría ser una escena de camping habitual; lo que es extraño es el escenario. En lugar de un rincón apartado en las montañas, la acampada está en pleno centro histórico de València, en la plaza de la Virgen. Por su lado pasan turistas, curiosos, personas que se abanican y preguntan: ¿qué pasa aquí?

Lo que pasa ahí es que este lunes por la noche un grupo de docentes en huelga indefinida desde el 11 de mayo se organizaron. Llamaron a amigos y conocidos, porque el colectivo es grande pero todo el mundo se conoce. Y cogieron tiendas de campaña, sillas, alguna cosa más y desplegaron y desembarcaron en pleno corazón de la capital. Piensan quedarse de forma indefinida. Eso sí, sería la mejor de las señales poder irse cuanto antes, en cuanto haya un acuerdo o se desbloquee la negociación con la Conselleria de Educación.

La acampada en la plaza de la Virgen de València / Miguel Ángel Montesinos

Así lo cree Pedro Esquerdo, profesor interino de Física y Química en el IES Cabanyal. “A partir del viernes pasado, bueno, y del domingo, cuando vemos que las negociaciones no iban hacia adelante y que las muestras simbólicas que habíamos hecho hasta ahora no tenían ningún efecto, pensamos en pasar a alguna cosa simbólica pero más activa, ocupar un espacio, ser más incómodos”, explica. Eso sí, resalta, y han manifestado desde el principio, “siempre desde la presencia pacífica”.

Una convocatoria "boca a boca"

La iniciativa surgió, también, ante el convencimiento de que las actividades que pueden convocar los sindicatos son otras. “Entonces nos coordinamos de forma natural, boca a boca, profesores conocidos con otros conocidos, y hasta ahora”, relata. “Al final el cuerpo docente es un cuerpo que no es tan grande, aunque pedimos que lo sea, y nos conocemos y nos vamos coordinando rápido”, reconoce.

“Desde el primer momento, la gente sabía a qué veníamos”, afirma. Venían a quedarse el tiempo que hiciera falta. “La organización es superhorizontal y es una cosa de la que nos enorgullecemos bastante; hacemos asambleas, dormimos en las tiendas y hacemos actividades”, relata. Xelo Valls, de CCOO, aseguraba antes de la manifestación que había pasado a saludar a los acampados esta mañana y había visto alguna de esas actividades. “Cuando se han levantado estaban haciendo tai chi y desayunando”, ha explicado, además de señalar que ha visto a algunos participantes limpiando el suelo y organizando actividades.

La acampada en la plaza de la Virgen de València con varias personas haciendo taichi esta mañana / Miguel Ángel Montesinos

La agenda del día, explica Pedro, “va fluyendo”, pero están organizados en comisiones con diferentes funciones: “Algunos se encargan de ver de quién son las tiendas, de quién son las sillas, de cuánta comida nos ha traído, de con qué material contamos”. “Y también, por supuesto, tenemos gente que se encarga de llenar este movimiento con actividades”. Incluyen desde conciertos que aún se están organizando hasta charlas sobre la huelga del 88, talleres de pancartas o de resistencia pacífica y no violenta.

Apoyo de los vecinos y la comunidad educativa

“Yo me siento muy respaldado por el común. Nos hemos levantado esta mañana y ya directamente, hay gente que nos ha traído el desayuno”, dice. Los han saludado con gritos de “aguantad”, “ánimo”, “estamos con vosotros”. “Nos dan apoyo desde los vecinos hasta, efectivamente, toda la comunidad educativa, que al volver de la manifestación han desembocado muchos aquí”, ha relatado Esquerdo.

Aunque todo parece indicar que, antes del Corpus, comenzarán los intentos de vaciar la plaza, asegura Pedro que, de momento, no han tenido problemas con la policía. “Entendemos que hacen su trabajo identificándonos, pero con esta acción, en concreto, no han sido violentos, sí que nos han tomado los datos y están pendientes, pero por ahora estamos tranquilos”, dice. Y recalca que son profesores: “No suponemos una amenaza, porque somos, de verdad, el colectivo más pacífico de todos, pese a lo que diga la consellera de que somos violentos, cosa que es bastante ofensiva”.

Asamblea esta mañana en la acampada en la plaza de la Virgen de València / Miguel Ángel Montesinos

Es difícil concretar qué pasará o hasta cuándo aguantarán. “Vamos al día, estamos indefinidamente aquí, pero a la espera de que dure lo menos posible, y con las orejas y la boca abierta para llegar a donde sea”, resume Pedro. Y es que, reconoce, “nadie quiere quedarse aquí ni para el Corpus ni para nada”. “La mejor de las noticias sería que nos dijeran que hemos llegado a un buen acuerdo esta tarde, eso sería lo mejor, ¿no?”, zanja.

Los sindicatos: "es pacífica y autoorganizada"

Sobre la acampada han hablado los representantes de la mayoría sindical en la manifestación de este martes en València. Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV, ha explicado que el cambio de estrategia en las movilizaciones responde a una decisión expresada por el profesorado en la consulta realizada por los sindicatos. “El profesorado también dijo que no quería mantener movilizaciones cada día, sino concentrarlas y dejar espacio para otro tipo de acciones”, ha señalado. Celebra que estén surgiendo iniciativas impulsadas directamente por docentes, que están contribuyendo a mantener la presión. “Es importante que la gente continúe movilizada”, ha dicho.

Por su parte, Kilian Cuerda, de UGT-PV, ha mostrado su respaldo a las acciones que han surgido de forma autónoma entre docentes descontentos y ha destacado que desde el sindicato mantienen contacto con sus portavoces. Cuerda ha subrayado que estas movilizaciones se están desarrollando de forma “pacífica” y “cívica” y ha defendido que contribuyen a mantener el foco sobre las reivindicaciones.

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Xelo Valls, de CCOO-PV Educació, ha definido la acampada de docentes en la plaza de la Mare de Déu como una iniciativa “espontánea” y “sorprendente”. "Es un grupo de gente que no ejerce violencia”, ha defendido y ha relatado que este martes por la mañana ha visto a algunos participantes limpiando el suelo y organizando actividades. También ha destacado el apoyo recibido por parte de ciudadanos anónimos, que están acercando comida y víveres a los docentes concentrados. CCOO ha puesto a disposición su sede en la plaza de Nápoles y Sicilia para que los acampados puedan usar sus servicios entre otras cosas.