La agrupación del PSPV de Quart de Poblet cuadruplica su número de militantes y llega a 845 afiliados por la expectativa de primarias contra la alcaldesa socialista

La agrupación del PSPV de Quart de Poblet ha cuadruplicado su número de militantes y ha llegado a 845 afiliados por la expectativa de primarias contra la alcaldesa socialista Cristina Mora. Los partidarios de Cristina Mora y sus detractores se han lanzado a afiliar gente al partido con vistas a las posibles votaciones y ya han convertido la agrupación de Quart en la segunda más numerosa de la provincia de Valencia, por detrás de la capital que está en un millar de militantes.

Como ha venido contando Levante-EMV, desde hace meses, un grupo liderado por el secretario general local Adolfo Gadea, el presidente del PSPV local y exdiputado provincial Bartolomé Nofuentes y la exalcaldesa y diputada en el Congreso Carmen Martínez trabaja para forzar unas primarias en el colectivo local aunque existe una norma no escrita que dice que en los pueblos donde el alcalde o la alcaldesa socialista gobierna, no se convocan primarias, si el munícipe o la munícipe quiere presentarse. No es el caso de Quart donde la ejecutiva local y el núcleo duro de la agrupación trabaja desde principios de la legislatura en plantear una alternativa a Cristina Mora, que ganó las elecciones municipales y gobierna en coalición con Compromís, pero que se ha encontrando con que su propio partido no la apoya en su decisión de querer repetir como candidata en 2027. La posible candidata alternativa a Cristina Mora podría ser la propia Carmen Martínez, que querría volver a la política municipal; y quizá el exteniente de alcalde Juan Medina o el concejal de comercio Fran Hidalgo.

Este fin de semana ha culminado una ola de afiliaciones que ha acabado con un aluvión de altas en la agrupación local de Quart coincidiendo con el cierre cuatrimestral del censo. Desde hace meses, el sector cercano a la alcaldesa Cristina Mora afilió a más de 300 personas. El grupo de Adolfo Gadea a otro contingente importante y los números indicaban que la mayoría de la agrupación habría cambiado de signo. Digamos que la alcaldesa habría remontado con este desembarco de apoyos pues desde el principio de la legislatura el poder orgánico lo tenían sus opositores.

Sin embargo, el sector de Carmen Martínez afilió a un centenar de nuevos militantes sólo en la jornada de este lunes 1 de junio, lo que se interpreta como un golpe de efecto para cambiar la aritmética local. Sea como fuere, ambos sectores están a la expectativa de que el Comité Federal del PSOE fije el 27 de junio el calendario de las primarias y qué censo cuenta para celebrarla.

Los partidarios de la alcaldesa actual sostienen que el censo que cuenta para las primarias que tiene que aprobar el Comité Federal es hasta el 31 de mayo, y que las altas del 1 de junio, no deben contar. Por eso, sostienen que con vistas a esa posible votación de primarias, tendrían suficientes apoyos para mantener a Cristina Mora.

Con todo, las fuerzas están mucho más igualadas. Cuando había solo 200 militantes, hace apenas 6 meses, gran parte de ellos y de la ejecutiva eran contrarios a la alcaldesa. Dentro de la agrupación hay un grupo de veteranos que han mostrado a Levante-EMV su preocupación porque en un pueblo de 28.000 habitantes "se ha hinchado el censo de una manera exagerada con el objetivo de descabalgar a una alcaldesa que ganó las municipales en 2023 y que gobierna con un pacto estable". "La tensión es irrespirable entre el grupo municipal socialista y los componentes de la ejecutiva local", lamentan. Y ha acabado por provocar este cisma guerracivilista. "Tanto que se han llegado a traer militantes de agrupaciones de la Ribera y el Camp de Turia que han aterrizado en Quart para tratar de desbancar a la alcaldesa socialista", según confirman otras fuentes a este periódico.

Ya hay un grupo de militantes que quiere reclamar a la secretaria general del PSPV Diana Morant y al secretario general provincial Carlos Fernández Bielsa que tomen medidas y fiscalicen "cómo se han llevado a cabo estas afiliaciones y si son válidas todas ellas".

Sueca también se dispara

Por último, la posible designación del candidato a alcalde en Sueca también ha disparado el censo de la agrupación local hasta 450 militantes, lo que la sitúa como la tercera más importante por detrás de València y Quart. En este colectivo, la ejecutiva promovió a Carles Vázquez como candidato a la alcaldía pero Benja Mompó, diputado autonómico, ha realizado algunos movimientos para postularse también. El resultado es que también se ha engordado el censo con vistas a posibles primarias aunque todo apunta a que Vázquez controla la agrupación y ganaría esa posible votación.