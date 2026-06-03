Si la mañana de ayer martes fue un hervidero en la avenida de Tarongers, el segundo día de PAU será otra prueba de fuego para los estudiantes que concurren a las pruebas de este año. Es la primera vez que una PAU se desarrolla en plena huelga docente. "Con estos alumnos estábamos el año pasado sacando el barro de la dana, nos conocemos y sabemos lo que hay y es mejor acompañarlos", explicaba ayer una docente, que criticaba aun así los servicios mínimos del 100% aprobados por la Conselleria de Educación para los profesores de Segundo de Bachillerato.

Los 55 tribunales de toda la Comunitat Valenciana se constituyeron ayer con "normalidad", según expplicaba la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, según la cual solo en "muy pocos casos" se ha tenido que tirar del decreto de servicios mínimos para garantizar la constitución de los mismos. Antes de ello, se podía recurrir a las reservas.

Antes de comenzar, miembros de los tribunales pasaron por las aulas los detectores de frecuencias. Historia que volverá a repetirse hoy de nuevo. Son una de las novedades de esta convocatoria y su objetivo, como explicó la Conselleria de Educación la pasada semana, es detectar dispositivos electrónicos que puedan comunicarse con el exteriror: teléfonos móviles, relojes inteligentes, pinganillos... La primera batida, sin estudiantes, busca hacer un mapa de frecuencias previo para, una vez iniciada la prueba, repetir el proceso y dar con aparatos conectados. Las chuletas y el uso de la IA son los grandes enemigos del tribunal.

Todos los tribunales

La Universitat de València (UV) alberga 16 tribunales; la Universitat Politècnica de València (UPV) cuenta con 12; la Universidad de Alicante suma 10; la Universidad Miguel Hernández de Elx(Alicante) dispone de 11; y la Universitat Jaume I de Castelló gestiona 6. Así, la PAU se desarrollará durante tres jornadas consecutivas en las que se distribuirán las materias comunes y troncales obligatorias en horario de mañana para evitar posibles coincidencias entre exámenes. Si ayer las pruebas comenzaron con Lengua Castellana y Literatura II, seguida de Historia de la Filosofía a las 11.45 horas. Las sesiones de tarde se destinan a asignaturas optativas y de modalidad.

Las materias específicas

Hoy miércoles la jornada se iniciará con los exámenes de idiomas extranjeros a las 9.30 horas y continuará con Historia de España a las 11.45 horas. Durante la tarde se celebrarán pruebas de materias específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía o Física. La convocatoria ordinaria concluirá el jueves, 4 de junio, con el examen de Valenciano a las 9.30 horas y las materias troncales de modalidad, como Matemáticas II o Latín, a las 11.45 horas. La sesión vespertina quedará reservada para resolver posibles coincidencias horarias.

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La convocatoria extraordinaria de la PAU en la Comunitat Valenciana se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, aunque en caso de coincidencia horaria entre exámenes alguna prueba podría trasladarse al 3 de julio, ha agregado la Generalitat. El periodo de matrícula para el alumnado permanecerá abierto del 15 al 18 de junio hasta las 14.00 horas, mientras que las calificaciones se publicarán el 7 de julio a partir de las 17.00 horas.