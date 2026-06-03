Vaivén
Las charlas de Llorca con los docentes: casi ya parte del programa
Levante-EMV
Ha vuelto a pasar. Y se está conviertiendo en norma en los actos oficiales del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca: la aparición de grupos de docentes que le gritan y le piden que actúe personalmente para desencallar el conflicto. No pasa siempre, pero es habitual que el jefe del Consell se acerque y converse con los que protestan, que no suelen ser grupos muy numerosos cuando son actos fuera de València. Así, Llorca tenía esta mañana un acto de Agricultura en Carlet, pero fuera del casco urbano, y allí que apareció un grupo de profesores con una pancarta y sus revindicaciones. El president suele incidir en los mismos argumentos, a pesar de que vamos por la cuarta semana de conficto y no hay visos de solución. Les ha dicho que "hay voluntad" de llegar a un acuerdo, pero que "las dos partes han de ceder". Pues habrá que ver.
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