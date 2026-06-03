CSIF eleva el tono: apunta al Gobierno central y tacha de “política” a la mayoría sindical

Dos sindicatos, CSIF y ANPE, firmaron hace un par de semanas un acuerdo con la Conselleria de Educación, el primero desde que se inició la huelga indefinida del profesorado valenciano de la enseñanza pública. Era el documento relativo a las retribuciones, en el que se incluye un aumento de 200 euros al mes en el salario de los docentes. Esa firma supuso que CSIF, que hasta ese momento era convocante de la huelga, interpretara que el conflicto entraba en la senda de la negociación y, por lo tanto dejaron de convocar el paro. De facto, esa acción supuso el fin de la unidad sindical conseguida hasta ese momento.

Pero desde el CSIF no lo ven así, y para hacerlo ver han convocado este miércoles una rueda de prensa en su sede de València, en la que han comparecido conjuntamente sus responsables sectoriales, autonómicos y nacionales. Un desembarco en el que han denunciado los "ataques" que aseguran que están sufriendo sus delegados y negociadores desde que se firmó la subida salarial, que la encuesta facilitada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT -la mayoría sindical- rechazó.

El sindicato, pues, eleva el tono. Sobre todo contra el resto de organizaciones sindicales, que creen que llevan una reivindicación que "ha pasado a ser puramente política". Pero también contra el Gobierno central, en quien aseguran que recae gran parte de la responsabilidad del "malestar docente". Y reclaman a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, pero también a los portavoces parlamentarios de los diferentes partidos que condenen los "ataques" sufridos por sus representantes sindicales.

La marcha de la negociación

CSIF, como ANPE, sí está yendo a las "minimesas" sectoriales o temáticas de esta semana, convocadas primero presencialmente y luego online, de las que se han ausentado STEPV, CCOO y UGT que han rechazado "fragmentar" la negociación.

Este miércoles precisamente han terminado esas "minimesas". "Las propuestas son insuficientes, necesitamos más concreción, nosotros vamos a seguir negociando", ha dicho José Seco, el presidente autonómico de CSIF Educación. En resumen, y pasados ya por las mesas temáticas todos los temas, ha señalado que no están de acuerdo en ratios, plantillas o Formación Profesional y sí en burocracia y valenciano.

Asimismo, ha reivindicado el acuerdo salarial al que se llegó con la Conselleria. "Se ha alcanzado una subida de 200 euros en total en apenas 15 meses y desde CSIF encontramos este acuerdo muy positivo desde el punto de vista económico". Reconoce que, "como todo, es mejorable" -CSIF pedía inicialmente 300 euros- pero cree que "hay que ver cuál era la situación y la última opción económica que nos podía plantear la administración". Además, ha señalado como aspectos "muy positivos" la introducción de seis días de libre disposición -un "hito", señala- y la desconexión digital.

"No hemos roto la unidad sindical"

Asegura Seco que la responsabilidad de la ruptura de la unidad sindical es de STEPV, CCOO y UGT que, el día de antes de firmar la subida salarial, enviaron a CSIF "un extracto" de su documento unitario en el que, dice Seco, enseñaban la parte relativa al valenciano. "Nos dicen que si nos queremos sumar, y el documento pone que la lengua vehicular en el sistema público debe ser el valenciano, y ellos mismos ya nos dicen que entienden que eso no lo podemos aceptar", dice Seco.

Rueda de prensa del sindicato CSIF / Redacción Levante

"Esa acusación de que hemos roto la unidad sindical no es cierta, se rompió cuando esos tres sindicatos no quisieron negociar con CSIF un documento que pudiéramos suscribir. No se puede achacar a CSIF que lo haya roto cuando ellos presentan este documento y nos dejan fuera", asegura.

También ha salido al paso de las acusaciones de que su sindicato es complaciente con el Consell del PP. "Llevamos 19 años sin subidas salariales y eso quiere decir que ni siquiera se ha acometido la negociación. En la última legislatura del Botànic se planteó abrir la subida salarial y siempre se nos negó, nos decían que no había dinero o que se tendría que llevar a cabo para todos los funcionarios de la Comunitat; eso está en las actas", ha reivindicado el secretario autonómico de CSIF Educación. Asegura que solo firman con cualquier gobierno "si el acuerdo es bueno para los docentes y el sistema público valenciano".

"De hecho, estando en funciones el Botànic firmamos un acuerdo de plantillas que se tenía que implantar en dos cursos escolares", indica.

Ni Seco ni el presidente autonómico de CSIF Comunitat Valenciana, Rafael Cantó, ni el presidente nacional de CSIF Educación, Mario Gutiérrez, han querido ahondar en las críticas internas desde el seno del propio sindicato. "Este sindicato reunió a su comité ejecutivo de la Comunitat Valenciana, que está compuesto por los presidentes de cada una de las provincias, y se decidió de forma democrática que, en conjunto, el acuerdo era más positivo que quedarnos fuera", ha explicado.

Hablan de "violencia" contra ellos

A raíz de su firma han recibido, dice, "violencia o coacciones": "Nunca son moneda de cambio y no se condenan de forma pública por los compañeros de otros sindicatos", ha lamentado.

En este sentido, también Rafael Cantó, residente autonómico de CSIF, ha elevado el tono contra el resto de sindicatos. Dice que su protesta "ha pasado a tener un cariz puramente político". "Morant y Baldoví acuden para darles apoyo cuando sus partidos en ocho años del Gobierno del Botànic no mejoraron en nada las condiciones", ha reprochado.

También ha afeado que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "no haya hecho ni una crítica por la retención que se produjo en Conselleria" a los representantes sindicales cuando STEPV, CCOO y UGT se encerraron. Además, ha anunciado que están preparando un escrito para la Fiscalía "para ver si son constitutivos de delito los comentarios que están apareciendo en redes sobre las personas que están en las negociaciones" y ha dicho que van a poner en marcha "un canal de denuncia para los docentes que puedan estar sufriendo presiones en sus centros educativos".

Responsabiliza también al Gobierno central

Por su parte, el presidente nacional de CSIF Educación, Mario Gutiérrez, ha apuntado directamente al Gobierno central. Gutiérrez ha defendido que no se puede “vivir en la ficción de que el Estado no existe”. “El Estado español existe, y las comunidades autónomas están dentro del Estado. Hay competencias compartidas en educación”, ha afirmado.

El dirigente sindical ha rechazado que las competencias educativas dependan exclusivamente de las comunidades autónomas. Según ha explicado, de los ocho puntos principales que afectan al sistema educativo, en siete tiene competencias el Estado. Entre ellos ha citado cuestiones como la futura ley de ratios, cuya “parálisis” ha llevado a CSIF a llamar a la movilización en todas las comunidades autónomas y también a nivel estatal.

Asimismo, ha subrayado que alrededor del 70% de las retribuciones docentes dependen del Estado. “Un docente se jubila cuando dice el Estado y cobra lo que dice el Estado”, ha señalado. Además, ha defendido la necesidad de un plan nacional para la equiparación salarial docente y se ha referido al uso de los fondos europeos Next Generation como una oportunidad para avanzar en esta materia.

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Por último, ha condenado las imágenes violentas de la agresión de un policía a una maestra jubilada, que ha calificado de “absolutamente reprobable”. No obstante, ha advertido de que CSIF no apoyará “el linchamiento” de todo un cuerpo o profesión por el hecho de que una persona haya podido cometer una infracción".