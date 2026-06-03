Cuatro diques de hasta 11 metros de altura ayudarán a proteger la llegada de aguas torrenciales a la presa de Buseo

Las obras de emergencia en la presa de Buseo, la única de titularidad autonómica y que quedó en muy mal estado tras la dana del 29-O, no solo se centran en la recuperación del embalse para evitar futuras roturas, sino que tratan de prevenir la llegada de caudales abruptos a la infraestructura. Con este objetivo, un proyecto -promovido por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y ejecutado por la Generalitat y la empresa Vielca Ingenieros- pretende construir cuatro diques de mampostería, cuya altitud oscilará entre los 7 y los 11 metros, aguas arriba para "minimizar los daños ambientales derivados de la elevada torrencialidad de las precipitaciones en la zona". El presupuesto total es de 2,4 millones de euros.

Estos cuatro muros están concebidos como barreras transversales y se situarán en cuatro puntos estratégicos: en la rambla del Reatillo, en el barranco del Agua, en el de Arcolla y, por último, en el de la Hoz. Estos diques buscan retener parcialmente el agua y los sedimentos en episodios críticos de lluvia; pero, principalmente, "reducir la velocidad de la escorrentía" para favorecer la infiltración del agua. Cabe recordar que el caudal punta registrado en la tarde del 29 de octubre fue de 674 metros cúbicos por segundo en el río Reatillo.

Un proyecto de hace 40 años

Como explica Vicente Candela, director de Vielca Ingenieros, "la idea es mitigar el efecto dana en origen, en la cabecera de la cuenca o cauce alto, para laminar las avenidas de agua. El objetivo en este caso no es retener el agua para almacenarla, sino reducir los caudales punta". La cuenca hidrográfica del embalse de Buseo pertenece a las comarcas de los Serranos, el Camp de Turia, Utiel-Requena y la Hoya de Buñol, y abarca una superficie de 21.830 ha al oeste de la provincia de Valencia.

La construcción de estos diques parte de un proyecto redactado hace más de cuarenta años, que nunca se llegó a desarrollar en esta cuenca y que ahora la Conselleria, a través del Miteco, lo ha rescatado. Uno de los siques está ya construido, mientras que otros dos están en obras; se espera que estén completamente construidos a finales de junio, es decir, de este mismo mes.

Según el director de la empresa, no será la única intervención de estas características que se realicen en los próximos años en la Comunitat Valenciana. "Se trata de actuaciones preventivas -, comenta en un comunicado- que son un seguro eficaz frente a las riadas".

¿Traspaso competencial?

Este embalse es, como se ha comentado, es el único cuya titularidad es de la Generalitat Valenciana. A mediados de mayo, cuando el Consell completó el plan de emergencia de la infraestructura, el conseller Miguel Barrachina informó de que el gobierno valenciano pretende pedir el traspaso al Estado de las competencias de esta presa. Sería la segunda ocasión en la que lo solicitan; ya se hizo poco después de la dana. "Lo ideal es que perteneciese al Estado, que es el titular del dominio hidráulico. No tiene sentido que no haya una autoridad única", defendió.

Noticias relacionadas

Ante la falta de concreción a aquella oferta, la Generalitat avisaba que volvería a insistir a Moncloa una vez finalicen las obras de mejora del embalse, con un presupuesto de 35 millones de euros. Según ha expresado el conseller, ya se ha completado la primera fase de actuaciones, destinada a reparaciones de urgencia de los daños de la dana y a la que se han destinado casi 7 millones.