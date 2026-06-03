Diana Morant bendice las afiliaciones masivas de Quart de Poblet y Sueca: "Necesitamos más militantes, necesitamos incorporar a la sociedad civil"

La secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant ha bendecido las afiliaciones masivas de Quart de Poblet, donde la agrupación ha cuadruplicado su censo al pasar de 200 a 845 afiliados; y Sueca, donde el censo alcanza ya a 450 afiliados en un clima guerracivilista interno en la localidad de l'Horta Sud con vistas a designar a los candidatos a la alcaldía en las municipales de 2027. "Necesitamos más militantes, necesitamos incorporar a la sociedad civil", ha dicho Morant, quien a las preguntas de la prensa ha señalado: "Me encanta que en estos momentos complejos haya gente que quiera afiliarse al PSPV-PSOE". Porque ha añadido: "necesitamos más militantes socialistas, necesitamos incorporar a la sociedad civil" con vistas al proyecto socialista que debe retornar un gobierno progresista a la Generalitat, ha afirmado.

"No somos un partido cerrado" ha apuntado Diana Morant por ello ha animado a médicos, a educadores sociales, a profesores y profesoras", en definitiva, "a la gente honrada de la sociedad civil" a afiliarse al PSPV-PSOE porque es necesaria para derrotar en las urnas al Partido Popular. En cuanto a los casos concretos de Quart y Sueca no ha entrado a analizarlos: "Que haya esta afiliciación masiva en nuestros equipos, en los liderazgos, en los proyectos... en nuestras candidaturas municipales,... es una gran noticia" ha matizado.

Adelante con las primarias

Por otro lado, Morant también ha deslizado que no ve con malos ojos que haya primarias en Quart de Poblet donde gobierna ya una alcaldesa socialista Cristina Mora, y un sector crítico quiere forzarla a someterse a unas votaciones para elegir nueva o nuevo alcaldable.