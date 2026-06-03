Vaivén
Ens Uneix vuelve a cargar contra los premios Jaume I por la falta de presencia femenina
Jorge Rodríguez reivindica la retirada de la subvención de 100.000 euros a la fundación el pasado año
Hace un año, la Diputación de Valencia retiró a la fundación que organiza los premios Jaume I una subvención de 100.000 euros a iniciativa de Ens Uneix. El motivo, la escasa presencia de la mujer en el jurado y entre los premiados. Este miércoles, después de que se repitiera la foto de los jurados de máximo nivel (los premios Nobel), una imagen exclusivamente masculina, el partido se reafirmó a través de sus redes sociales.
"Por imágenes como estas, machistas y de otros tiempos, Ens Uneix paralizó cualquier ayuda a los premios Jaume I desde la Diputación de Valencia. La imagen de un jurado compuesto solo por hombres destapa las vergüenzas y las limitaciones de unos premios que quieren ser modernos y con rigor".
Y añade: "Las valencianas y los valencianos exigimos la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y reclamamos a las supuestas elites intelectuales ejemplaridad. Es lastimoso que por parte de la organización no se rectifique y que desde las administraciones que financian los premios no exijan el cumplimiento de la ley".
Este año, entre los siete premiados solo ha habido una mujer. Donde no hay presencia femenina es entre los 25 premios Nobel que forman parte del jurado, aunque sí que hay mujeres entre los diferentes jurados. Entre las candidaturas, esta edición ha habido una presencia de mujeres del 28%.
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