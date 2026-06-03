Vaivén
González Pons, guardián de la galaxia en Colombia
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Levante-EMV
València
"Los observadores electorales son los guardianes de la galaxia de la democracia". Con esa frase, varios platos sobre la mesa y una fotografía en Instagram se ha despedido Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo y dirigente del PP, de Colombia, donde ha estado la ultima semana como jefe de la misión de la UE de vigilancia del correcto funcionamiento de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Eso sí, la despedida no será un adiós, sino un hasta luego, ya que el valenciano tendrá que regresar a Colombia para la segunda vuelta dentro de tres semanas. Se medirán Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella y el duelo apunta maneras.
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