Los Jaume I avalan los avances biomédicos y la economía de género con solo una mujer premiada

El amplio catálogo de ganadores de los Premios Jaume I -asciende ya a 197 personas en sus 38 ediciones- se amplió ayer con el nombre de Lluís Torner Sabata, en la categoría de Investigación Básica; Ben Lehner, en Investigación Biomédica; Alfonso Sáiz-López en Protección del Medio Ambiente; Samuel Sánchez Ordóñez, en Nuevas Tecnologías; Borja Vázquez Piñero, considerado como Revelación Empresarial; Borja Ibáñez Cabeza, en Investigación Clínica y Salud Pública; y Nagore Iriberri Etxebeste, en Economía. Esta última ha sido reconocida por sus contribuciones en el ámbito de la economía conductual y de género y reflexionaba con Europa Press, después de conocer el fallo, que "las diferencias por género todavía persisten, no son cosa del pasado".

Curiosamente, es la única mujer entre los galardonados. Hace un año se reconoció a cuatro investigadoras, tres más que este año. Fue justo después de la polémica edición del año 2024 que se olvidó por completo de ellas y entregó sus siete premios a hombres; en el acto de entrega celebrado en la Lonja hubo reivindicaciones políticas y sociales. Es cierto que las mujeres siguen ganando peso entre las candidaturas y representan el 28 %, pero luego solo copan el 18 % de los premios, al menos en esta edición. En retrospectiva, solo dos ediciones -las de 2025 y 2017- han tenido un podio con más mujeres que hombres. Y del total de 197 ganadores, solo 31 han sido para ellas.

Miguel Angel Montesinos

La decisión la tomó un jurado de un más de un centenar de expertos, con la presencia récord de 25 Premios Nobel, que se reunió ayer por la mañana en Capitanía General, después de alertar sobre la amenaza que la inteligencia artificial supone para la ciencia en su declaración consensuada. La edición será recordada por poner el foco en los avances biomédicos -como el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, la genética humana o la investigación de nanomotores autopropulsados y la robótica biohíbrida-, por articular el éxito de una reconocida empresa de moda o por alertar de nuevo sobre el riesgo del cambio climático. También quedará como una de esas pocas ediciones sin valencianos entre los galardonados.

Acto de proclamación de los galardonados Premios Jaume I en el Palau de la Generalitat / ROBER SOLSONA/ EUROPA PRESS

A pesar de ello, el president Juanfran Pérez Llorca destacó que los premios, "más allá del mérito individual", son una muestra de la "apuesta de la Comunitat Valenciana, con la Generalitat al frente, por la ciencia, el talento y los emprendedores" porque ellos son "portavoces de los valores que nos definen como pueblo". Por eso quiso reconocer la labor del jurado por haber identificado "a los mejores de entre los excelentes", quienes con sus trayectorias han sido capaces de "responder preguntas que nunca antes se habían planteado". La decisión no fue "nada fácil en ninguna categoría", defendió el presidente de la Fundación Premios Jaume I, Vicente Boluda, en su intervención en el acto institucional celebrado en el Saló de Corts en el Palau de la Generalitat.

Llorca destacó la apuesta de su gobierno por impulsar el programa Valer, dotado con 17 millones de euros hasta 2029, que permitirá la incorporación de una treintena de investigadores con "contratos estables y financiación competitiva". La financiación en investigación representa el 1,5 % del PIB español, por debajo del 2,3 % de Europa, con quien hay un compromiso para elevarla al 3 % en el futuro próximo.

Entre las autoridades, destacaron la alcaldesa Mª José Catalá y los consellers José Antonio Rovira, Marian Cano, Marciano Gómez y Carmen Ortí. Su presencia hizo que, como ocurre con toda la actualidad valenciana del momento, las protestas de los docentes en huelga indefinida marcaran el acto. Mientras Llorca hablaba, se escuchaban de fondo las proclamas del medio centenar de profesores concentrados en los alrededores del Palau. Lo hacían a cierta distancia porque la Policía Nacional blindó el Palau desde la plaza Manises hasta casi la Plaza de la Virgen, donde desde el lunes por la noche hay profesores acampados. Ninguno de los asistentes, tampoco los 25 Premios Nobel, pudieron eludir los gritos de los manifestantes en su entrada y salida al acto: "No vamos a parar", jaleaban.

El trabajo de los premiados

¿Qué contribuciones reconocen los Jaume I de esta edición? El jurado ha querido aplaudir el desarrollo de las nuevas líneas de investigación en física moderna llevadas a cabo por Lluís Torner, premio Investigación Básica, quien ha trabajado en los ámbitos de la óptica y la fotónica. Nagore Iriberri ha ayudado a entender la toma de decisiones de las personas en contextos estratégicos y competitivos, introduciendo factores psicológicos y sociales, que le han valido el premio en Economía. Por su parte, la categoría de Investigación Biomédica ha reconocido el papel de Ben Lehner en la configuración de mapas sobre cómo las alteraciones genéticas afectan a las funciones celulares.

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Alfonso Sáiz ha desarrollado una investigación pionera en España sobre la influencia de la química atmosférica en el sistema climático, aportación reconocida en Protección del Medio Ambiente. Y, en la categoría de Revelación Empresarial, el jurado se ha rendido al éxito de Borja Vázquez, cofundador de Scalpers, una de las empresas de moda con mayor crecimiento y proyección internacional. Por último, las dos categorías restantes han premiado a Samuel Sánchez y Borja Ibáñez, con los premios de Nuevas Tecnologías e Investigación Clínica y Salud Pública, respectivamente. El primero es considerado uno de los pioneros internacionales del desarrollo de nanomotores capaces de moverse por sí solos en fluidos biológicos, mientras que el segundo ha centrado su investigación en las enfermedades cardiovasculares.