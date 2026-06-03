La jueza de la dana recuerda a las víctimas conspiranoicas que no han aportado ninguna prueba a la causa

La investigación judicial de la dana sigue protagonizando alguna que otra extravagancia. La jueza de la dana ha contestado a las víctimas que protestan delante de los juzgados de Catarroja y que cuestionan el número oficial de fallecidos. Este grupo de familiares, que se concentró a las puertas de la sede judicial el pasado viernes mientras se celebraba una testifical, acusó a la jueza, micrófono en mano y a través de dos altavoces, de rechazar pruebas que avalarían irregularidades en el conteo de las víctimas de la tragedia. Pero la jueza les ha recordado en una providencia que las pruebas sobre las que claman en la calle no han sido aportadas a la causa.

En la providencia, la magistrada pide que se ponga "en conocimiento" de la afectada y su letrada, personadas en la causa, que cualquier petición de prueba debe hacerse "a través de su representación" y "no con un micrófono conectado a dos altavoces a las puertas del Tribunal de Instancia de Catarroja, o mediante la utilización de pancartas o carteles ante el Tribunal". Así, insiste en que "no se ha aportado en este procedimiento" las "múltiples pruebas" que el pasado viernes la víctima "dijo haber aportado a la causa y haber sido rechazadas por esta juez". Lo hizo, recalca en la providencia, "de viva voz y con el micrófono conectado [...] de forma que se escuchaba en el interior del edificio".

Se trataría de "pruebas relativas a grabaciones hechas al enterrador de Torrent, así como a los enterradores de otros cementerios como Catarroja, Picanya y Paiporta; pruebas relativas a alteraciones de las lápidas; pruebas referentes a grabaciones de llamadas con empleados de funerarias" y "pruebas relativas a listados de fallecidos distintos del oficial". "Ninguna de dichas pruebas han sido aportadas por su representación a este procedimiento, por lo que no existe resolución judicial al respecto", insiste la magistrada, que le recuerda que "su disconformidad con las resoluciones dictadas en este procedimiento se puede hacer valer a través del régimen de recursos, dado que está personada como acusación particular".

Hace lo propio con otro de los afectados, representado por el youtuber Rubén Gisbert, al que le recuerda que "al estar personado como acusación particular [...], las peticiones de pruebas deben hacerse, no personalmente por el perjudicado y de viva voz con el micrófono conectado a los altavoces a las puertas del Tribunal de Instancia de Catarroja, sino a través de su representación procesal por el sistema Lexnet, haciéndole saber que no consta petición alguna de su representación para que declare como investigado ningún alcalde".

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Cabe recordar que el pasado lunes, y después de aquella concentración, la jueza de la dana suspendió una testifical de un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "al no constar la adopción de medidas de seguridad que permitan el normal desarrollo de la función jurisdiccional en la causa de la dana". Justificó la decisión en la manifestación donde "se utilizó un micrófono y dos altavoces durante la práctica de la declaración testifical, con constantes referencias al objeto de la causa de la dana" y se colocaron "carteles alusivos al modo en que se debería llevar la instrucción y a mi persona, que incluían descalificaciones que se vertieron, tanto de palabra como a través de los carteles, y con la recomendación de no salir al exterior por parte del personal de seguridad".