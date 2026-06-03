La consellera de Servicios Sociales avisa a Vox que "ninguna persona vulnerable se quedará fuera"

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha advertido a Vox -tras exigir la formación de ultraderecha aplicar la prioridad nacional en el acceso a las ayudas- de que ninguna persona vulnerable en la Comunitat Valenciana "se va a quedar sin atención porque no es compatible con la humanidad. Y eso es lo que precisamente esperan los valencianos de nosotros y de este Consell", ha reivindicado en su comparecencia en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts para detallar las cuentas de su departamento para 2026. El presupuesto de Servicios Sociales, Familia e Infancia asciende a 2.731 millones de euros, 144 millones más que el año anterior. "Son los presupuestos sociales más importantes de la Generalitat, con más inversión social que nunca", ha reivindicado. Las prioridades de Albalat serán ampliar las plazas en centros de día y residencias de mayores, así como una apuesta por la protección a la infancia y por el refuerzo a la salud mental. Ha apostado por una atención "más humana", por colaborar con los ayuntamientos y entidades y ha defendido que el principal objetivo del Gobierno valenciano es "mejorar la vida de la gente" para que ninguna persona "se quede atrás". La consellera ha reprochado al Gobierno de España que "no cumpla" en materia de dependencia porque si lo hiciera y aportara "lo que corresponde el presupuesto superaría los 3.200 millones. Tendría que aportar 750 millones anuales y en 2025 solo aportó 328, eso significa menos recursos y menos oportunidad".

Desde la oposición, Silvia Gómez (PSPV) reprochó a Albalat que desde del Consell protejan a las personas "con las rentas más altas" en vez de las vulnerables, le ha pedido "un poco de humildad" tras acusarle de ser la "ejecutora de la destrucción del Pla Convivint" y ha denunciado "recortes" en el IVASS. "Nathalie Torres (Compromís) calificó las cuentas de "improvisadas y estancadas" como la gestión de la consellera, que ha calificado de "errática y negligente", además de recoger "falsedades" y una "improvisación por un tubo" fruto del "chantaje permanente de Vox" al Consell del PP para que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pueda "mantenerse en el poder". "Sus 160 altos cargos cobran 12 millones mientras las trabajadoras de atención domiciliaria no llegan al salario mínimo", ha denunciado.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, destacó que el presupuesto de su departamento para 2026 incluye 445 millones para "consolidar" la recuperación tras la dana, una dotación de 229 millones de euros para Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) y 75 millones para el mantenimiento de las carreteras. El conseller sacó pecho de que el presupuesto de la vicepresidencia asciende a 1.100 millones de euros, una cifra "prácticamente similar a la del presupuesto para 2025, donde ya hicimos un esfuerzo para incrementar en más del 80% el presupuesto anterior". Además de incorporar las competencias en energía y minas, así como el Comisionado para la Recuperación tras la dana, Martínez Mus ha destacado que si se suma el sector público instrumental adscrito al departamento, integrado por entidades como FGV, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Aerocas o Vaersa, con un presupuesto conjunto de 945,4 millones, el montante total supera los 2.000 millones.

Desde la oposición, María José Salvador (PSPV) ha denunciado la "estela de recortes" del departamento, con un 3% menos que en 2025 por lo que considera que Martínez Mus está "en caída libre". Ha lamentado la caída de inversiones en FGV y ha señalado que el "único impulso" viene "de las obras licitadas o adjudicadas en la etapa del Botànic". "Y ni así son capaces de avanzar", ha lamentado. Exceptuando las obras ejecutadas en la dana, Salvador ha afeado a Martínez Mus "sólo ha ejecutado una rotonda. Es el presupuesto del dia de la marmota: inversiones que se repiten porque no se ejecutan.".

Juan Bordera (Compromís) ha "felicitado" a Mus por el "ejercicio de marketing" que ha hecho al vender "una imagen de unos presupuestos cuando, en realidad, son más bien otra cosa: un presupuesto para Vox". Unas cuentas que, para Bordera, suponen "la supervivencia del PP en el gobierno, la supervivencia de -el expresidente Carlos- Mazón jurídicamente hablando y la certificación de que son rehenes de Vox hasta el punto de cómo se han escenificado". Y ha pedido a Martínez Mus que más allá de "la estrategia de marketing con los presupuestos, tomen las medidas para prepararse si vuelve a ocurrir un desastre este otoño o el siguiente" porque "ya le avisamos del 'niño' más fuerte de la historia" ha señalado el diputado en referencia al fenómeno natural y cíclico que se origina en las aguas del Pacífico y que se asocia con un aumento más marcado de las temperaturas a escala global.

Por último, también ha comparecido el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, quien ha destacado que su departamento destinará en 2026 un total de 550 millones de euros a ayudas directas e inversiones, en unas cuentas que incluyen una nueva línea de ayudas a la modernización de cultivos con 50 millones de euros, 68,8 millones en inversión en infraestructuras hídricas y regadíos, junto a 67,7 millones para continuar con la reconstrucción tras la dana. El presupuesto ordinario de la conselleria se eleva a 392 millones de euros, un 7% más. Y gestionará más de 765 millones junto a sus organismos autónomos. Barrachina ha expuesto que se dirigirán 285,8 millones de euros a la Agencia Valenciana para la Garantía y el Fomento Agrario. Además de 19 millones para el Ivia.

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El conseller de de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en su comparecencia. / Manuel Bruque/ Efe

Desde la oposición, Ana Besalduch (PSPV) ha criticado que el presupuesto de Agricultura de 2026 es un "copiapega" del de 2025 que "se olvida cuestiones estructurales para el sector" y no atiende problemas "clave" como la falta de relevo generacional. Ha reprochado al conseller su "nula gestión" con líneas del pasado año que tienen "ejecución cero". "Presupuesta pero no ejecuta y recicla las promesas incumplidas", le ha reprochado. Paula Espinosa (Compromís) ha reprochado a Barrachina que "no cumple y hasta Vox se lo dice" con unos presupuestos que, a su juicio, "no están a la altura" y son simplemente "de supervivencia", además de "claramente insuficientes" para la agricultura valenciana. Ha criticado la actitud del conseller de "anuncio tras anuncio" y ha alertado de que, más allá de "palabras grandilocuentes", el sector primario "vuelve a quedarse en la última fila". "Es una nueva traición a las necesidades de la ciudadanía", ha sostenido, y ha denunciado la "falta de gestión".