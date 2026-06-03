Lluís Torner, el reconocimiento a una trayectoria de investigación entre fotones

Según el relato del Génesis, en el inicio de los tiempos "Dios dijo: '¡Que aparezca la luz!'. Y apareció la luz". Esa luz, que la Biblia apunta a la intervención divina, y su estudio se han convertido este martes en galardón científico en la figura de Lluís Torner. Doctor en Física por la Universitat Politècnica de Catalunya, catedrático de esta universidad y director fundador del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), un centro de referencia en el campo científico vinculado a la investigación de las partículas que componen las ondas luminosas, es desde este martes nuevo Premio Jaume I en la categoría de Investigación Básica.

El reconocimiento, que se suma a otras distinciones como la Medalla Narcís Monturiol y el Leadership Award de la Optical Society llega, según el jurado, "por sus descubrimientos pioneros a nivel mundial en fotónica, su repercusión internacional y su extraordinario liderazgo científico, que ha impulsado una profunda transformación de la investigación en España". "Es un inmenso honor recibir un reconocimiento con una reputación tan extraordinaria", señala a este periódico Torner que cita el "elenco de personas galardonadas en años anteriores" y la composición de los jurados, con 25 premios Nobel, "para calibrar su importancia".

Esta trayectoria comenzó en la Universitat Politècnica de Catalunya con el doctorado de Física y continuó en el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos donde realizó estancias posdoctorales en la Universidad de Florida Central y en la de Arizona, siempre vinculado a la fotónica y el estudio de los fotones, las partículas que componen la luz y la radiación electromagnética, una disciplina que reivindica. "Es un área multidisciplinar que abarca desde la ciencia más fundamental a aplicaciones en ámbitos claves para la sociedad, como la salud, el medio ambiente o las tecnologías de la información, incluyendo las ciencias y las tecnologías cuánticas", explica a Levante-EMV.

"Absoluto privilegio"

Esta reivindicación tiene especial énfasis en la página web del IFCO: "Los fotones, especialmente los de la luz láser, son una de las tecnologías más formidables de las que dispone la Humanidad". El desarrollo en este centro de investigación, con sede en Castelldefells, es uno de sus principales logros de su extenso currículum. Fue uno de los fundadores en 2002 del IFCO y bajo su liderazgo durante más de dos décadas, se ha convertido en uno de los centros de investigación más prestigiosas del mundo en fotónica, reuniendo a cientos de investigadores internacionales y obteniendo un número extraordinario de proyectos competitivos europeos y reconocimientos de excelencia científica.

Hoy en día cuenta con 25 grupos de investigación, tres acreditaciones sucesivas de excelencia Severo Ochoa del Ministerio de Ciencia, una participación activa en la Plataforma Tecnológica Europea Photonics21 y trabajo en 80 laboratorios. "Para mí ha sido un absoluto privilegio fundar y liderar ICFO durante dos décadas y dedicar la mejor parte de mi vida profesional a hacer del centro un nido de talento donde las personas con vocación para la investigación en nuestro ámbito puedan desarrollar sus actividad casi como en cualquier otro lugar del mundo", expresa al tiempo que dedica "a los y las mas de 1000 ICFOnianos e ICFOnianas que han pasado por la institución desde su creación".

El más citado de la óptica

A este papel en el IFCO, Torner suma sus más de 500 publicaciones científicas y con más de 30.000 citas internacionales lo que le convierte en el investigador español con mayor impacto científico en el campo de la óptica. Entre sus contribuciones más influyentes destacan descubrimientos fundamentales sobre la propagación y control de la luz, el momento angular orbital de los fotones, las ondas superficiales fotónicas y nuevos fenómenos topológicos que han abierto campos de investigación completamente nuevos con aplicaciones potenciales en comunicaciones, computación cuántica y tecnologías fotónicas avanzadas.

Noticias relacionadas

"Sin la fotónica, Internet o los móviles serían mucho más rudimentarios de lo que son hoy", indicó tras recibir la Medalla de Oro al Mérito Científico del Ayuntamiento de Barcelona en 2023. Asimismo, aseguró que un sector donde la fotónica "es diferencial" es en el de la medicina. Para ello citó los aparatos de diagnóstico, imagen y terapia que se utilizan para realizar un estudio más esmerado y preciso en intervenciones quirúrgicas. Asimismo, también apuntó otros sectores como en las placas fotovoltaicas que captan fotones solares para producir energía renovable o los muchos aparatos láser y sistemas robóticos que hacen posibles innumerables procesos industriales. Ahora, a su trayectoria le ha salido el brillo del Jaume I, un auténtico 'fotón' en forma de galardón.