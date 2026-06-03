«La medicina de proximidad será clave en el nuevo modelo sanitario»

En los últimos años se habla mucho de transformación sanitaria. ¿Cómo han cambiado las necesidades y expectativas de los pacientes?

El paciente de hoy es mucho más activo e informado y demanda una atención sanitaria más cercana, ágil y personalizada. Ya no solo busca resolver un problema de salud puntual, sino sentirse acompañado durante todo el proceso asistencial. Además, vemos cómo cada vez existe una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento continuado para mejorar la calidad de vida.

Precisamente, la prevención está ganando cada vez más peso dentro del sistema sanitario. ¿Qué papel jugará en la medicina del futuro?

La prevención va a ser uno de los grandes pilares de la sanidad en los próximos años. Anticiparnos a muchas patologías nos permite mejorar los resultados clínicos y también reducir el impacto que determinadas enfermedades tienen en la vida de las personas. La combinación de tecnología, diagnóstico avanzado y seguimiento personalizado nos permite ofrecer una medicina más predictiva y centrada en el bienestar del paciente.

Affidea cuenta actualmente con ocho policlínicos en la provincia de Valencia. ¿Qué importancia tiene hoy la medicina de proximidad?

La medicina de proximidad seguirá siendo clave en el nuevo modelo sanitario. Los pacientes valoran poder acceder a una atención cercana, rápida y coordinada, con profesionales que conozcan sus necesidades y los acompañen durante todo el proceso. Nuestra red de policlínicos nos permite precisamente acercar la sanidad a las personas y ofrecer una atención integral y accesible en distintas áreas de la provincia de Valencia.

Affidea ha incorporado recientemente Clínica Orcube a su red asistencial y, además, ha llevado a cabo la remodelación de Affidea Clínica Sermesa Mislata con la incorporación de una nueva resonancia magnética. ¿Qué impacto tienen estas actuaciones en la atención a los pacientes?

Nuestro objetivo es seguir reforzando una red asistencial que combine cercanía, innovación y calidad médica. La incorporación de Clínica Orcube nos permite ampliar nuestra capacidad asistencial y seguir acercando servicios especializados a los pacientes. Además, la remodelación de Affidea Clínica Sermesa Mislata y la incorporación de una nueva resonancia magnética suponen una mejora muy importante tanto a nivel tecnológico como de experiencia del paciente, permitiéndonos ofrecer diagnósticos más precisos, ágiles y cómodos.

Affidea es uno de los principales referentes europeos en diagnóstico y atención ambulatoria. ¿Qué valor aporta formar parte de una red internacional de estas características?

Formar parte de un grupo sanitario internacional como Affidea nos permite compartir conocimiento, incorporar innovación y acceder a tecnología de vanguardia, siempre con el objetivo de ofrecer la mejor atención posible al paciente. Pero más allá de la dimensión internacional, nuestro compromiso sigue siendo mantener una atención cercana y adaptada a las necesidades de cada territorio y cada paciente.

Cada vez se habla más de la necesidad de ofrecer una atención más personalizada y cercana, incluso en el domicilio del paciente. ¿Qué papel juega el Servicio de Ayuda a Domicilio dentro de esta visión?

La atención sanitaria ya no termina en la consulta o en el centro médico. Cada vez es más importante acompañar a las personas también en su entorno habitual, especialmente en situaciones de dependencia, recuperación o envejecimiento. El Servicio de Ayuda a Domicilio nos permite seguir avanzando hacia un modelo de atención más integral, cercano y humano, adaptado a las necesidades reales de cada paciente y de sus familias.

¿Qué papel cree que puede desempeñar Affidea dentro del sistema sanitario valenciano en los próximos años?

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Queremos seguir consolidándonos como un referente sanitario cercano, innovador y centrado en las personas. Nuestro objetivo es continuar creciendo de forma sostenible, reforzando nuestra red asistencial y apostando por una atención sanitaria cada vez más preventiva, accesible y personalizada. Creemos que el futuro de la sanidad pasa por combinar tecnología, calidad médica y cercanía humana, y ese es el camino en el que seguimos trabajando.