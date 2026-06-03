Médicos del Mundo impulsa un modelo integral de atención para romper el aislamiento de quienes quedan fuera del sistema

Ofrecer una atención integral a personas sin hogar con problemas asociados de consumo de drogas y salud mental y que a menudo quedan fuera de los sistemas de apoyo. Es el objetivo que persigue el programa de atención a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social impulsado por Médicos del Mundo, y que en el último año ha ayudado a 380 personas, gracias, entre otros muchos factores, al respaldo de la Fundación «la Caixa», que ha apoyado el proyecto con una ayuda de 40.000 euros.

El problema, explican desde la organización, «es que estamos ante un colectivo que enfrenta frecuentemente estigmatización y vulneraciones de derechos». Por eso, la intervención combina la atención de necesidades básicas (comida, higiene, atención sociosanitaria) con un acompañamiento cercano y continuado. «Se trata de facilitar el acceso a los servicios públicos, a partir de la orientación y que puedan acceder a ellos en condiciones más justas y equitativas», explican desde la organización.

Acceso a los servicios esenciales

La intervención se plantea de forma integral y continua a través de dos líneas principales de trabajo. Una primera centrada en la acogida, la información y el asesoramiento sobre recursos y derechos para cubrir las necesidades básicas como la alimentación, la higiene, el acceso a ayudas sociales y la atención sanitaria de los beneficiarios. La segunda línea está enfocada en ayudarles a superar las barreras de acceso a los servicios esenciales públicos que contribuyan a mejorar su situación y facilitar su inclusión.

Usuarias del programa impulsado por Médicos del Mundo participando en uno de los talleres que organiza la entidad en su sede de València. / Médicos del Mundo

De forma complementaria, el programa de Médicos del Mundo desarrolla en un centro de València talleres de educación para la salud, habilidades sociales y reducción de riesgos asociados al consumo, junto con sesiones específicas como el programa MATRIX, enfocado en el apoyo psicológico a personas con adicciones, trabajando la motivación, la disminución del consumo y la mejora del bienestar.

Todo el conjunto de actividades, remarcan desde la entidad, «se articula de manera flexible, adaptándose a los procesos de cada persona y favoreciendo un acompañamiento progresivo centrado en sus necesidades y derechos».