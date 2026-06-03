Morant niega "batalla" en las altas masivas en el PSPV de Quart de Poblet y Sueca

A Diana Morant, secretaria general del PSPV, le pasa lo que le ocurriría a cualquier máximo responsable de una organización que ve cómo aumentan sus socios: alegrarse. "Me encanta", ha indicado este miércoles al ser preguntada por las altas masivas de militantes en las agrupaciones de Quart de Poblet y Sueca, dos agrupaciones donde los censos se han disparado en los últimos meses, llegando incluso a cuadruplicarse en el municipio metropolitano.

Más militantes supone que hay más interés en el partido, que hay más manos para poder llevar a cabo actuaciones y hasta más ingresos para el partido, podría haber dicho. Claro que en este caso, el creciente número de inscripciones en estas dos localidades no parece tener tanto que ver con una revelación masiva de la pulsión socialista que lleve a decenas (incluso centenares) de ciudadanos a enrolarse en las filas de la formación, sino que tiene el contexto de una lucha por el poder local y las futuras listas a estos ayuntamientos.

El PSPV se prepara para un nuevo periodo de primarias de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. En la federación dan por descontado que habrá votaciones internas para decidir a los candidatos en aquellos municipios donde no gobiernan. A esa carrera se le pondrán las normas concretas en el Comité Federal del próximo 27 de junio, cuando se fijen los criterios generales para concurrir en los procesos orgánicos, fechas, avales y requisitos.

Y ante esa circunstancia hay quienes empiezan a prepararse. Y si en un maratón esa preparación sería salir a correr, en una elección interna se trata de convencer a gente. O apuntarla. En esas están en Quart de Poblet y Sueca, dos localidades donde el crecimiento de sus censos, situándose como las dos localidades más importantes en cuanto a afiliados tras València, deja patente que ese futuro pulso del que, sin embargo, Morant, quien ha insistido en las últimas semanas en trasladar un mensaje de unidad, ha tratado de quitar cualquier sombra de "batalla".

Abrir el partido

"Descarto la palabra batalla, lo que hay es democracia interna y cuantas más gente quiera participar, mejor", ha expresado este miércoles la dirigente socialista al referirse a esta oleada de afiliaciones. De hecho, la líder del PSPV ha tratado de mirar el lado positivo, ha celebrado que haya más gente que "en estos momentos complejos quiera involucrarse" e incluso ha vinculado este aumento con su estrategia de "abrir el partido" a la sociedad.

Ante el convencimiento de que habrá municipios donde haya disputa de listas, especialmente en aquellos en los que el PSPV está en la oposición ya que en un principio la idea es que los alcaldes y alcaldesas que quieran repetir no tengan que pasar por unas nuevas primarias, la dirección de los socialistas valencianos trata de tomar ese viento y jugarlo a su favor en un intento de implicar a distintos colectivos en las decisiones del partido, permitiendo, por ejemplo, la participación en la confección de candidaturas no solo a los militantes, sino también a simpatizantes.

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El objetivo es tomar la "pulsión del cambio" respecto al Consell del PPCV que ha asegurado Morant que existe en la calle para vehicularla hacia el PSPV. Uno de los puntos será el tema educativo donde, ha indicado la dirigente socialista, su grupo parlamentario presentará unos "presupuestos alternativos" a través de las enmiendas. En estas, ha asegurado, se recogerán las reivindicaciones de la comunidad educativa para plasmar, negro sobre blanco, que hay "alternativa" y "credibilidad" frente al actual Ejecutivo autonómico.